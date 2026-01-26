L'Egelsee sopra il Bergdietikonn, nel Canton Argovia, è una meta escursionistica molto apprezzata. E sta diventando sempre più popolare, con conseguenze per l'area protetta.
Nonostante la presenza di cartelli chiari, molti visitatori continuano a non rispettare le regole, come riporta il «Tages-Anzeiger».
Ruedi Vogel, guardiano della conservazione della natura e della pesca, è stato chiamato a intervenire 141 volte nel 2025, secondo quanto emerge dal nuovo rapporto annuale.
Il «Limmattaler Zeitung» ricorda che l'anno precedente le ispezioni erano state addirittura 225. La sua conclusione è netta: «Alcune persone non hanno rispetto per la nostra bellissima riserva naturale».
L'uomo ribadisce più volte le regole fondamentali: è obbligatorio restare sui sentieri segnalati, i cani devono essere tenuti al guinzaglio tutto l'anno e i fuochi sono consentiti solo nelle aree ufficialmente designate. Il bagno è permesso, precisa, «ma non con aiuti al galleggiamento, gommoni o materassini».
Numerose violazioni delle regole
Gran parte del suo lavoro consiste nel riordinare e pulire l'area, soprattutto durante l'estate attorno alla nuova toilette comunale. Le infrazioni alle regole non mancano: auto e motorini presenti nonostante il divieto di circolazione, il tentativo di liberare pesci ornamentali e persino un servizio fotografico con una modella nuda su un pontile.
Nei fine settimana estivi più affollati, Vogel è ora affiancato da due collaboratori della Securitas, come riporta il «Tages-Anzeiger». «Le persone si muovono a piedi, in bicicletta o in e-bike. È necessaria una considerazione reciproca», ha dichiarato il sindaco di Bergdietikon Ralf Dörig.
A complicare ulteriormente la situazione è il problema dei parcheggi. I posti auto nel quartiere di Kindhausen saranno infatti soppressi almeno fino al 2028 a causa di lavori di ristrutturazione.