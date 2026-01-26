Sebbene l'Egelsee sia appena più grande di uno stagno, è il più grande lago naturale situato interamente nel Canton Argovia. Wikipedia/Marc Mettmenstetter

Nonostante le regole siano chiare, molti turisti dimostrano ripetutamente una mancanza di rispetto: l'Egelsee, nel Canton Argovia, è diventato una prova di resistenza per le persone e per la natura.

L'Egelsee, un lago nei pressi di Bergdietikon, sta diventando sempre più popolare come meta per le escursioni.

Questa crescente affluenza sta però portando a un aumento delle infrazioni all'interno della riserva naturale.

Il Comune reagisce rafforzando i controlli e intensificando la presenza dei servizi di sicurezza. Mostra di più

L'Egelsee sopra il Bergdietikonn, nel Canton Argovia, è una meta escursionistica molto apprezzata. E sta diventando sempre più popolare, con conseguenze per l'area protetta.

Nonostante la presenza di cartelli chiari, molti visitatori continuano a non rispettare le regole, come riporta il «Tages-Anzeiger».

Ruedi Vogel, guardiano della conservazione della natura e della pesca, è stato chiamato a intervenire 141 volte nel 2025, secondo quanto emerge dal nuovo rapporto annuale.

Il «Limmattaler Zeitung» ricorda che l'anno precedente le ispezioni erano state addirittura 225. La sua conclusione è netta: «Alcune persone non hanno rispetto per la nostra bellissima riserva naturale».

L'uomo ribadisce più volte le regole fondamentali: è obbligatorio restare sui sentieri segnalati, i cani devono essere tenuti al guinzaglio tutto l'anno e i fuochi sono consentiti solo nelle aree ufficialmente designate. Il bagno è permesso, precisa, «ma non con aiuti al galleggiamento, gommoni o materassini».

Numerose violazioni delle regole

Gran parte del suo lavoro consiste nel riordinare e pulire l'area, soprattutto durante l'estate attorno alla nuova toilette comunale. Le infrazioni alle regole non mancano: auto e motorini presenti nonostante il divieto di circolazione, il tentativo di liberare pesci ornamentali e persino un servizio fotografico con una modella nuda su un pontile.

Nei fine settimana estivi più affollati, Vogel è ora affiancato da due collaboratori della Securitas, come riporta il «Tages-Anzeiger». «Le persone si muovono a piedi, in bicicletta o in e-bike. È necessaria una considerazione reciproca», ha dichiarato il sindaco di Bergdietikon Ralf Dörig.

A complicare ulteriormente la situazione è il problema dei parcheggi. I posti auto nel quartiere di Kindhausen saranno infatti soppressi almeno fino al 2028 a causa di lavori di ristrutturazione.