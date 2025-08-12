Il faro di Capo Ferrato, sulla costa sud-orientale della Sardegna. IMAGO/Depositphotos

Due turisti svizzeri sono stati denunciati dalla polizia in Sardegna per aver imbrattato con lo spray il Faro di Capo Ferrato, a Muravera, sulla costa sud orientale della Sardegna, e per essersi accampati lì con un gruppo.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Due turisti svizzeri sono stati denunciati dalla polizia in Sardegna per aver imbrattato con lo spray un faro.

Tutti i membri del gruppo hanno dovuto pagare una multa.

Le autorità sarde hanno sorpreso i turisti a dipingere sulla struttura sulla costa sud-orientale della Sardegna. Mostra di più

Due turisti svizzeri sono stati denunciati in Sardegna per aver imbrattato con lo spray il faro di Capo Ferrato a Muravera, sulla costa sud orientale dell'isola,. Facevano parte di un gruppo che si era accampato selvaggiamente vicino alla struttura.

Di conseguenza, tutti i membri del gruppo hanno dovuto pagare una multa, come ha riportato martedì l'agenzia di stampa italiana Ansa.

Secondo quanto riportato, le autorità locali avevano ricevuto una soffiata sulla presenza del gruppo nella zona del faro, che si trova sulla costa sud-orientale della Sardegna.

Quando le autorità forestali sono andate a indagare, sono state sorprese di trovare i turisti svizzeri che disegnavano senza ritegno sui muri.