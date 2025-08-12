  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Denunciati Turisti svizzeri campeggiano sotto un faro in Sardegna e poi lo imbrattano

SDA

12.8.2025 - 11:38

Il faro di Capo Ferrato, sulla costa sud-orientale della Sardegna.
Il faro di Capo Ferrato, sulla costa sud-orientale della Sardegna.
IMAGO/Depositphotos

Due turisti svizzeri sono stati denunciati dalla polizia in Sardegna per aver imbrattato con lo spray il Faro di Capo Ferrato, a Muravera, sulla costa sud orientale della Sardegna, e per essersi accampati lì con un gruppo.

Keystone-SDA

12.08.2025, 11:38

12.08.2025, 12:26

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Due turisti svizzeri sono stati denunciati dalla polizia in Sardegna per aver imbrattato con lo spray un faro.
  • Tutti i membri del gruppo hanno dovuto pagare una multa.
  • Le autorità sarde hanno sorpreso i turisti a dipingere sulla struttura sulla costa sud-orientale della Sardegna.
Mostra di più

Due turisti svizzeri sono stati denunciati in Sardegna per aver imbrattato con lo spray il faro di Capo Ferrato a Muravera, sulla costa sud orientale dell'isola,. Facevano parte di un gruppo che si era accampato selvaggiamente vicino alla struttura.

Di conseguenza, tutti i membri del gruppo hanno dovuto pagare una multa, come ha riportato martedì l'agenzia di stampa italiana Ansa.

Secondo quanto riportato, le autorità locali avevano ricevuto una soffiata sulla presenza del gruppo nella zona del faro, che si trova sulla costa sud-orientale della Sardegna.

Quando le autorità forestali sono andate a indagare, sono state sorprese di trovare i turisti svizzeri che disegnavano senza ritegno sui muri.

I più letti

Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro
Alisha Lehmann giocherà per il Como. Ma perché lasciare la blasonata e vincente Juventus?
L'inspiegabile morte del giovane atleta italiano Mattia Debertolis ai World Games
Ecco quando si vedranno al meglio le stelle cadenti di San Lorenzo
Tomaso Trussardi torna sui social con un video enigmatico: «I’m back (almost)»

Altre notizie

Medio Oriente. Anche degli svizzeri partecipano alla flottiglia contro il blocco marittimo a Gaza

Medio OrienteAnche degli svizzeri partecipano alla flottiglia contro il blocco marittimo a Gaza

«Ancora più buona». Birra in capsule come il caffè: arriva l'invenzione che potrebbe rivoluzionare il settore

«Ancora più buona»Birra in capsule come il caffè: arriva l'invenzione che potrebbe rivoluzionare il settore

Ecco come mai. Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro

Ecco come maiRistorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro