Donald Tusk sul luogo dell'incidente: "sabotaggio deliberato". Keystone

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato su X che i servizi ritengono che l'incidente avvenuto ieri sulla ferrovia polacca tra Varsavia e Lublino sia un sabotaggio deliberato.

Keystone-SDA SDA

«Purtroppo, le peggiori ipotesi sono state confermate. Un atto di sabotaggio si è verificato sulla tratta Varsavia-Lublino (villaggio di Mika). Un ordigno è esploso e ha distrutto i binari ferroviari. I servizi e la procura stanno lavorando sul posto. Sono stati riscontrati danni anche sulla stessa tratta, più vicino a Lublino», ha detto Tusk.

L'incidente è stato segnalato ieri (domenica) mattina dopo che un macchinista di un treno passeggeri regionale aveva notato una parte mancante del binario, innescando un'indagine sulle cause del danno. La rotta è utilizzata tra l'altro per facilitare la consegna degli aiuti all'Ucraina.

Tusk ha affermato che l'esplosione «molto probabilmente aveva lo scopo di far saltare in aria un treno sulla tratta Varsavia-Dęblin», aggiungendo che un altro incidente simile è stato segnalato più a est «sulla stessa linea ferroviaria».

Si è trattato di «un tentativo di destabilizzare e distruggere l'infrastruttura ferroviaria, che avrebbe potuto portare a un disastro ferroviario». «Purtroppo, non c'è dubbio che si tratti di un atto di sabotaggio. Fortunatamente, non c'è stata alcuna tragedia, ma la questione è comunque molto grave», ha spiegato il premier.