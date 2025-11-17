  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tra Varsavia e Lublino Incidente sulla ferrovia polacca, il premier Tusk: «È stato un sabotaggio»

SDA

17.11.2025 - 11:04

Donald Tusk sul luogo dell'incidente: "sabotaggio deliberato".
Donald Tusk sul luogo dell'incidente: "sabotaggio deliberato".
Keystone

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato su X che i servizi ritengono che l'incidente avvenuto ieri sulla ferrovia polacca tra Varsavia e Lublino sia un sabotaggio deliberato.

Keystone-SDA

17.11.2025, 11:04

17.11.2025, 11:16

«Purtroppo, le peggiori ipotesi sono state confermate. Un atto di sabotaggio si è verificato sulla tratta Varsavia-Lublino (villaggio di Mika). Un ordigno è esploso e ha distrutto i binari ferroviari. I servizi e la procura stanno lavorando sul posto. Sono stati riscontrati danni anche sulla stessa tratta, più vicino a Lublino», ha detto Tusk.

L'incidente è stato segnalato ieri (domenica) mattina dopo che un macchinista di un treno passeggeri regionale aveva notato una parte mancante del binario, innescando un'indagine sulle cause del danno. La rotta è utilizzata tra l'altro per facilitare la consegna degli aiuti all'Ucraina.

Tusk ha affermato che l'esplosione «molto probabilmente aveva lo scopo di far saltare in aria un treno sulla tratta Varsavia-Dęblin», aggiungendo che un altro incidente simile è stato segnalato più a est «sulla stessa linea ferroviaria».

Si è trattato di «un tentativo di destabilizzare e distruggere l'infrastruttura ferroviaria, che avrebbe potuto portare a un disastro ferroviario». «Purtroppo, non c'è dubbio che si tratti di un atto di sabotaggio. Fortunatamente, non c'è stata alcuna tragedia, ma la questione è comunque molto grave», ha spiegato il premier.

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe
Trump si separa da Marjorie Taylor Greene, cos'è successo con la sua sostenitrice più accanita?
Cereda rompe il silenzio: «Con Duca ci sentiamo meno, forse vediamo il futuro in modo diverso»
Ecco perché la cassa malati calcola il vostro BMI

Altre notizie

L'analisi. Gli alimenti svizzeri rispettano i valori limite di PFAS

L'analisiGli alimenti svizzeri rispettano i valori limite di PFAS

Specie a rischio?. L'influenza aviaria decima le femmine di elefante marino in Georgia del Sud

Specie a rischio?L'influenza aviaria decima le femmine di elefante marino in Georgia del Sud

Maltempo. Forti piogge e frane in Vietnam, almeno 6 morti e 20 feriti

MaltempoForti piogge e frane in Vietnam, almeno 6 morti e 20 feriti