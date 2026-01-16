Il sindaco: «Tutte le strutture ispezionate a Wengen presentavano difetti»

Come di consueto, questo fine settimana a Wengen sono attese migliaia di persone. KEYSTONE

Con il Circo Bianco atteso questo fine settimana a Wengen per le tradizionali gare sul Lauberhorn, a poco più di due settimane dalla tragedia di Crans-Montana sono state adottate misure speciali? Ne abbiamo parlato con Christoph Leibundgut, responsabile della comunicazione delle gare di Wengen, e con Karl Näpflin, sindaco del Comune di Lauterbrunnen.

Clara Francey Clara Francey

«Abbiamo vietato tutti gli spettacoli pirotecnici durante il fine settimana. Lo show aereo della Patrouille Suisse sarà quindi più sobrio del solito e un omaggio alle vittime sarà proiettato sullo schermo gigante nella zona di arrivo prima dell'inizio delle gare», spiega Christoph Leibundgut.

Per quanto riguarda le autorità locali, il lavoro da svolgere è stato molto più intenso.

«Ovviamente siamo rimasti tutti profondamente scioccati da quanto accaduto a Crans-Montana. E ci siamo subito detti che la cosa peggiore sarebbe stata che qualcosa di simile si fosse ripetuto ad Adelboden o a Wengen. Così abbiamo deciso di agire», ci spiega Karl Näpflin.

La reazione del comune di Lauterbrunnen

Dopo una riunione straordinaria, il consiglio comunale ha adottato due misure.

La prima è stata l'invio di un volantino informativo a tutta la popolazione, con le istruzioni di sicurezza da seguire. La seconda è stata indirizzata direttamente ai locali di ristorazione, ai bar, agli alberghi e ai locali, ai quali è stato chiesto di controllare immediatamente le licenze di esercizio, la capacità e i concetti di protezione antincendio.

Ma il Comune non si è fermato qui: «In linea di principio, le ispezioni periodiche delle misure antincendio sono previste ogni cinque-dieci anni. Abbiamo ritenuto che questo non fosse sufficiente, quindi abbiamo effettuato noi stessi le ispezioni», spiega Karl Näpflin.

I risultati sono stati particolarmente preoccupanti, come spiega il presidente dell'autorità locale: «È emerso che tutti gli stabilimenti ispezionati presentavano difetti. Questo riguardava soprattutto le uscite di emergenza e l'illuminazione delle uscite: alcuni impianti non funzionavano, altri lampeggiavano, le vie di fuga erano bloccate e, in diversi casi, gli estintori non erano adatti».

«Sono rimasto sorpreso nel vedere quanto fosse grave la situazione» Karl Näpflin Presidente dell'autorità locale di Lauterbrunnen

Eliminazione urgente dei guasti

L'autorità locale ha quindi deciso di chiudere temporaneamente alcune strutture in attesa che si mettano a norma.

«Prima di poter effettuare una contro-ispezione, gli esercizi dovevano fornire una prova scritta e fotografica che tutti i punti erano stati corretti. Nella maggior parte dei casi ciò è avvenuto mercoledì e giovedì. A oggi, tutti i risultati sono stati positivi», ha dichiarato con soddisfazione Karl Näpflin.

Il fratello di Urs Näpflin, responsabile del Comitato organizzatore delle gare del Lauberhorn, ammette di essere rimasto «sorpreso da quanto fosse grave la situazione all'inizio», ma si sente sollevato «ora che i punti principali sono stati corretti».