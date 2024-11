I consigli di heimi.saluteeprevenzione. Instagram/heimi.saluteeprevenzione

Scopri come le passeggiate dopo i pasti, diventate virali su Instagram, possono aiutare a ridurre il gonfiore intestinale e migliorare la salute generale.

Un gruppo di giovani professionisti della salute ha lanciato un trend su Instagram che sta guadagnando popolarità: le «peto-passeggiate». Queste brevi camminate post-pasto, promosse dalla pagina «Heimi.saluteeprevenzione», hanno attirato l'attenzione di oltre 914mila follower e il loro video ha superato i 3,5 milioni di visualizzazioni.

L'idea è semplice: camminare per 10-15 minuti dopo i pasti può facilitare il passaggio dell'aria, riducendo il gonfiore intestinale e prevenendo problemi come reflusso e costipazione. Inoltre, con una pratica costante, si possono prevenire anche diabete e malattie cardiovascolari.

Le passeggiate post-pasto, sebbene possano sembrare un argomento leggero, hanno un fondamento scientifico. Uno studio del 2021 ha confrontato gli effetti di una breve camminata dopo i pasti con quelli dei farmaci procinetici, utilizzati per trattare stipsi e reflusso.

I risultati suggeriscono che l'attività fisica può essere un metodo efficace per alleviare il gonfiore addominale. Tuttavia, la dottoressa Carla Vecchi avverte che le passeggiate non sono una soluzione universale, poiché le cause del gonfiore possono variare da disbiosi intestinale a stress emotivo.

Oltre a migliorare la motilità intestinale, le passeggiate possono aiutare a gestire il reflusso gastroesofageo, un problema che può portare a complicazioni serie se non trattato.

Anche se camminare dopo i pasti può favorire la digestione, non è sufficiente per risolvere il reflusso. La dottoressa Vecchi consiglia di prestare attenzione alla dieta e agli orari dei pasti, suggerendo di cenare leggero e prima delle 20 per massimizzare i benefici.

Infine, l'attività fisica regolare è fondamentale per prevenire il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache. Sebbene le passeggiate post-pasto siano un buon inizio, è necessario un impegno costante e un esercizio più strutturato per ottenere benefici significativi.

Il video su Instagram, pur non offrendo nuove informazioni, sottolinea l'importanza di un'attività fisica moderata.

Tuttavia, resta il dubbio sulla socialità delle «peto-passeggiate», considerando il loro effetto sulle flatulenze... forse sarebbe più indicato farle in solitaria.

