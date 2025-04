Il funerale di Papa Francesco Santa Maria Maggiore, l'ultima dimora di Papa Francesco. Immagine: KEYSTONE La papamobile adattata per permettere ai fedeli di vedere la bara di Francesco, è arrivata a Santa Maria Maggiore. Immagine: KEYSTONE Moltissimi i fedeli lungo il breve corteo funebre. Immagine: KEYSTONE La papamobile è passata anche davanti al Colosseo. Immagine: KEYSTONE La vecchia papamoble adattata per l'ultimo giro di Papa Francesco Immagine: KEYSTONE Erano in 250.000 i fedeli a Roma per l'addio a Papa Francesco. Immagine: KEYSTONE Il cardinale italiano Giovanni Battista Re si trova davanti alla bara del defunto Papa Francesco, durante la cerimonia funebre in Piazza San Pietro, nella Città del Vaticano. Immagine: KEYSTONE La bara di Papa Francesco viene benedetta durante la cerimonia funebre in Piazza San Pietro, in Vaticano, sabato 26 aprile 2025. Immagine: KEYSTONE l feretro di Papa Francesco durante la Messa funebre di Papa Francesco in Piazza San Pietro, Città del Vaticano, 26 aprile 2025. Immagine: KEYSTONE Sulla sinistra i rappresentanti delle istituzioni civili, sulla destra quelli della chiesa. Immagine: KEYSTONE Dean of the College of Cardinals Giovanni Battista Re presides over the funeral of Pope Francis in St. Peter's Square at the Vatican, Saturday, April 26, 2025. (AP Photo/Alessandra Tarantino) Immagine: KEYSTONE Il funerale inizia con lo spostamento all'esterno della bara di Papa Francesco. Immagine: KEYSTONE La bara arriva in Piazza San Pietro. Immagine: KEYSTONE Sulla bara del papa è stato posto il vangelo aperto dal Maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, e da uno dei segretari del pontefice, don Daniel Pellizzon. Immagine: sda L'ultimo saluto. Immagine: KEYSTONE Almeno 250.000 persone hanno reso omaggio a Francesco dal martedì alle 11h00 fino a venerdì alle 19h00. Immagine: KEYSTONE Lo scorrimento della folla è stato ordinato ae silenzioso. Immagine: KEYSTONE Immagine illustrativa. Immagine: KEYSTONE Martedì scorso, il Vaticano ha pubblicato le prime immagini del Papa nella bara, circondato da due guardie svizzere, prima di essere traslato in San Pietro. Immagine: KEYSTONE Fedeli in fila per rendere omaggio a Papa Francesco all'interno della Basilica di San Pietro Immagine: sda Sono stati in 200.000 a rendergli omaggio in tre giorni. Immagine: KEYSTONE Per i funerali sono dispiegati anche i bazooka anti-drone: una sorta di dissuasori che in caso di avvistamento di velivoli non autorizzati riescono a inibire le onde radio. Immagine: sda La bara di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro per l'ultimo saluto dei fedeli viene incensata. Immagine: KEYSTONE I Cardinali prendono posto inPiazza San Pietro. Immagine: KEYSTONE La Piazza San Pietro è piena. Immagine: KEYSTONE Il funerale inizia con lo spostamento all'esterno della bara di Papa Francesco. Immagine: KEYSTONE La bara arriva in Piazza San Pietro. Immagine: KEYSTONE Sulla bara del papa è stato posto il vangelo aperto dal Maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, e da uno dei segretari del pontefice, don Daniel Pellizzon. Immagine: sda Giovanni Battista Re Immagine: KEYSTONE Il funerale di Papa Francesco Santa Maria Maggiore, l'ultima dimora di Papa Francesco. Immagine: KEYSTONE La papamobile adattata per permettere ai fedeli di vedere la bara di Francesco, è arrivata a Santa Maria Maggiore. Immagine: KEYSTONE Moltissimi i fedeli lungo il breve corteo funebre. Immagine: KEYSTONE La papamobile è passata anche davanti al Colosseo. Immagine: KEYSTONE La vecchia papamoble adattata per l'ultimo giro di Papa Francesco Immagine: KEYSTONE Erano in 250.000 i fedeli a Roma per l'addio a Papa Francesco. Immagine: KEYSTONE Il cardinale italiano Giovanni Battista Re si trova davanti alla bara del defunto Papa Francesco, durante la cerimonia funebre in Piazza San Pietro, nella Città del Vaticano. Immagine: KEYSTONE La bara di Papa Francesco viene benedetta durante la cerimonia funebre in Piazza San Pietro, in Vaticano, sabato 26 aprile 2025. Immagine: KEYSTONE l feretro di Papa Francesco durante la Messa funebre di Papa Francesco in Piazza San Pietro, Città del Vaticano, 26 aprile 2025. Immagine: KEYSTONE Sulla sinistra i rappresentanti delle istituzioni civili, sulla destra quelli della chiesa. Immagine: KEYSTONE Dean of the College of Cardinals Giovanni Battista Re presides over the funeral of Pope Francis in St. Peter's Square at the Vatican, Saturday, April 26, 2025. (AP Photo/Alessandra Tarantino) Immagine: KEYSTONE Il funerale inizia con lo spostamento all'esterno della bara di Papa Francesco. Immagine: KEYSTONE La bara arriva in Piazza San Pietro. Immagine: KEYSTONE Sulla bara del papa è stato posto il vangelo aperto dal Maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, e da uno dei segretari del pontefice, don Daniel Pellizzon. Immagine: sda L'ultimo saluto. Immagine: KEYSTONE Almeno 250.000 persone hanno reso omaggio a Francesco dal martedì alle 11h00 fino a venerdì alle 19h00. Immagine: KEYSTONE Lo scorrimento della folla è stato ordinato ae silenzioso. Immagine: KEYSTONE Immagine illustrativa. Immagine: KEYSTONE Martedì scorso, il Vaticano ha pubblicato le prime immagini del Papa nella bara, circondato da due guardie svizzere, prima di essere traslato in San Pietro. Immagine: KEYSTONE Fedeli in fila per rendere omaggio a Papa Francesco all'interno della Basilica di San Pietro Immagine: sda Sono stati in 200.000 a rendergli omaggio in tre giorni. Immagine: KEYSTONE Per i funerali sono dispiegati anche i bazooka anti-drone: una sorta di dissuasori che in caso di avvistamento di velivoli non autorizzati riescono a inibire le onde radio. Immagine: sda La bara di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro per l'ultimo saluto dei fedeli viene incensata. Immagine: KEYSTONE I Cardinali prendono posto inPiazza San Pietro. Immagine: KEYSTONE La Piazza San Pietro è piena. Immagine: KEYSTONE Il funerale inizia con lo spostamento all'esterno della bara di Papa Francesco. Immagine: KEYSTONE La bara arriva in Piazza San Pietro. Immagine: KEYSTONE Sulla bara del papa è stato posto il vangelo aperto dal Maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, e da uno dei segretari del pontefice, don Daniel Pellizzon. Immagine: sda Giovanni Battista Re Immagine: KEYSTONE

Quattrocentomila fedeli, di cui 250mila dislocati nell'area di piazza San Pietro e 150mila circa lungo il tragitto percorso dal corteo funebre per le vie di Roma e in piazza Santa Maria Maggiore. Una folla enorme alla quale si sono aggiunti i capi di Stato e di governo, per un totale di 160 delegazioni da tutto il mondo, e i rappresentanti ecumenici delle religioni mondali, che hanno portato a Roma altre 40 delegazioni.

Keystone-SDA SDA

Sono solo alcuni dei numeri del funerale di Papa Francesco, un evento che è stato seguito nella Capitale da almeno 2700 giornalisti accreditati ufficialmente dalla sala stampa del Vaticano e trasmesso in diretta mondiale da «Vatican News» in 15 lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, brasiliano, portoghese, tedesco, polacco, vietnamita, cinese, arabo), comprese 4 lingue dei segni (italiano, spagnolo, francese, americano).

Imponenti anche i numeri della macchina della sicurezza e dell'accoglienza. In campo sono stati schierati circa quattromila tra uomini e donne delle forze dell'ordine, tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, a cui si sono aggiunti centinaia di appartenenti agli apparati d'intelligence e i militari dell'Esercito.

Diverse le squadre dei vigili del fuoco operative con le unità Nbcr per il contrasto alla minaccia nucleare, batteriologica, chimica e radiologica.

3mila volontari per l'assistenza ai fedeli

Il sistema nazionale di Protezione Civile ha invece impegnato complessivamente circa tremila volontari per l'assistenza ai fedeli mentre sono stati duemila agenti della polizia locale schierati per garantire i servizi di viabilità e in particolare per far rispettare le chiusure stradali al passaggio dei cortei presidenziali, tutti scortati.

Più di 500 sono i pullman che hanno prenotato i punti di sosta nelle varie zone della capitale e sono stati potenziati anche i treni, con 260mila posti per raggiungere la Roma. Incrementato anche il servizio di emergenza sanitaria con 55 squadre sanitarie, 11 postazioni mediche avanzate e 52 ambulanze in più.

L'ospedale Santo Spirito, a pochi metri dal Vaticano, era pronto per qualsiasi evenienza. A circa un'ora dall'inizio delle esequie, piazza San Pietro ha raggiungo la capienza massima con 50mila persone ed è stato chiuso l'accesso mentre oltre 100 mila persone erano già presenti in via Conciliazione e lungo le strade limitrofe.

Per l'addio a Bergoglio sono stati circa cinquemila tra cardinali, – che erano 220 – vescovi e sacerdoti che hanno concelebrato la messe.