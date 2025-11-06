Twiggy, lo scoiattolo sciista più famoso d'America, continua a incantare grandi e piccini con le sue spettacolari esibizioni di sci nautico, una tradizione familiare iniziata nel 1978.

Hai fretta? blue News riassume per te Twiggy è diventato una star dello spettacolo dopo essere stato adottato da Lou Ann e Chuck Best e addestrato a fare sci nautico.

Oggi lo show è gestito da Chuck Best Jr. e Toni Tedesco, con sessioni brevi per rispettare la concentrazione degli scoiattoli e la loro sicurezza.

Gli spettacoli includono misure di sicurezza in acqua e collaborazioni con associazioni di prevenzione, confermando il successo della tradizione anche dopo più di 40 anni. Mostra di più

Al Carolina Classic Fair di Winston-Salem, Carolina del Nord, Twiggy, lo scoiattolo specialista dello sci nautico, ha catturato l'attenzione di grandi e piccini.

Il piccolo animale acrobata, come mostrato anche dall'emittente «WAND News» si esibisce più volte al giorno, fino alla chiusura della fiera, dimostrando che le esibizioni insolite possono diventare un vero spettacolo familiare.

Quella di Twiggy non è una storia recente: tutto iniziò nel 1978 come uno scherzo in Florida. Lou Ann e Chuck Best adottarono un cucciolo di scoiattolo caduto dal nido e, mentre il marito giocava con una barchetta telecomandata, scherzò dicendo di voler insegnare allo scoiattolo a fare sci nautico.

Nel 1979, Twiggy divenne ufficialmente una star dello spettacolo, esibendosi in film, videoclip musicali e talk show in tutto il paese, come riferito da «CBS News».

Una lunga tradizione

Oggi il business è gestito da Chuck Best Jr. e dalla fidanzata Toni Tedesco, dopo il ritiro di Lou Ann nel 2018, e il protagonista è Twiggy XI.

Secondo Tedesco, gli scoiattoli sono animali molto intelligenti e occorrono circa due mesi per addestrarli completamente, con sessioni di 10 minuti alla volta per via della loro breve capacità di attenzione. Come animali domestici, gli scoiattoli vengono coccolati e trattati come cani o gatti.

La sicurezza in acqua è un punto fondamentale dello show: ogni scoiattolo indossa un giubbotto salvagente, e lo spettacolo collabora con associazioni dedicate alla sicurezza nautica, come la campagna «Wear It» del National Boating Safety Council.

La tradizione è nata anche da un’esperienza drammatica: Chuck Best Sr. morì nel 1997 per un infarto mentre cercava di salvare il patrigno in acqua.

Twiggy e altri due scoiattoli continueranno a esibirsi anche in altre città americane, con più spettacoli al giorno, confermando che, anche dopo più di quattro decenni, lo scoiattolo sciatore nautico continua a far sognare il pubblico di tutte le età.