  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Una lunga tradizione Twiggy, lo scoiattolo sciatore: ecco perché grandi e piccoli restano a bocca aperta

fon

6.11.2025

Twiggy, lo scoiattolo sciista più famoso d'America, continua a incantare grandi e piccini con le sue spettacolari esibizioni di sci nautico, una tradizione familiare iniziata nel 1978.

Nicolò Forni

06.11.2025, 08:05

06.11.2025, 08:08

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Twiggy è diventato una star dello spettacolo dopo essere stato adottato da Lou Ann e Chuck Best e addestrato a fare sci nautico.
  • Oggi lo show è gestito da Chuck Best Jr. e Toni Tedesco, con sessioni brevi per rispettare la concentrazione degli scoiattoli e la loro sicurezza.
  • Gli spettacoli includono misure di sicurezza in acqua e collaborazioni con associazioni di prevenzione, confermando il successo della tradizione anche dopo più di 40 anni.
Mostra di più

Al Carolina Classic Fair di Winston-Salem, Carolina del Nord, Twiggy, lo scoiattolo specialista dello sci nautico, ha catturato l'attenzione di grandi e piccini.

Il piccolo animale acrobata, come mostrato anche dall'emittente «WAND News» si esibisce più volte al giorno, fino alla chiusura della fiera, dimostrando che le esibizioni insolite possono diventare un vero spettacolo familiare.

Quella di Twiggy non è una storia recente: tutto iniziò nel 1978 come uno scherzo in Florida. Lou Ann e Chuck Best adottarono un cucciolo di scoiattolo caduto dal nido e, mentre il marito giocava con una barchetta telecomandata, scherzò dicendo di voler insegnare allo scoiattolo a fare sci nautico.

Nel 1979, Twiggy divenne ufficialmente una star dello spettacolo, esibendosi in film, videoclip musicali e talk show in tutto il paese, come riferito da «CBS News».

Una lunga tradizione

Oggi il business è gestito da Chuck Best Jr. e dalla fidanzata Toni Tedesco, dopo il ritiro di Lou Ann nel 2018, e il protagonista è Twiggy XI.

Secondo Tedesco, gli scoiattoli sono animali molto intelligenti e occorrono circa due mesi per addestrarli completamente, con sessioni di 10 minuti alla volta per via della loro breve capacità di attenzione. Come animali domestici, gli scoiattoli vengono coccolati e trattati come cani o gatti.

La sicurezza in acqua è un punto fondamentale dello show: ogni scoiattolo indossa un giubbotto salvagente, e lo spettacolo collabora con associazioni dedicate alla sicurezza nautica, come la campagna «Wear It» del National Boating Safety Council.

La tradizione è nata anche da un’esperienza drammatica: Chuck Best Sr. morì nel 1997 per un infarto mentre cercava di salvare il patrigno in acqua.

Twiggy e altri due scoiattoli continueranno a esibirsi anche in altre città americane, con più spettacoli al giorno, confermando che, anche dopo più di quattro decenni, lo scoiattolo sciatore nautico continua a far sognare il pubblico di tutte le età.

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
La direttrice Susanne Wille fa marcia indietro: la SSR tornerà all'FM?
Iva Zanicchi senza peli sulla lingua: «Mina, meglio se resti a Lugano, se no…»
Trovata morta la nota influencer brasiliana conosciuta come la «Barbie umana»

Altre notizie

Retrospettiva. Il mondo di Christophe Blain al Museo dei cartoni animati di Basilea

RetrospettivaIl mondo di Christophe Blain al Museo dei cartoni animati di Basilea

Calo degli ascolti. La direttrice Susanne Wille fa marcia indietro: la SSR tornerà all'FM?

Calo degli ascoltiLa direttrice Susanne Wille fa marcia indietro: la SSR tornerà all'FM?

Primo caso stagionale. Un caso di influenza aviaria rilevato sulle sponde del Lago di Bienne

Primo caso stagionaleUn caso di influenza aviaria rilevato sulle sponde del Lago di Bienne