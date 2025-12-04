Ubriaco investe un giovane e lo uccide, ma non deve passare nemmeno un giorno in carcere

Il tribunale distrettuale di Frauenfeld dichiara colpevole Peter K. Canton Turgovia

Peter K. guidava a velocità eccessiva, con l'alcol nel sangue, e ha ucciso un giovane. Ora è stato dichiarato colpevole dal tribunale distrettuale di Frauenfeld. La sentenza è condizionata.

A seguito di un incidente stradale mortale a Matzingen (TG), Peter K. è stato condannato a 16 mesi di reclusione con la condizionale e a 1'500 franchi di multa. L'imputato ha accettato tutte le accuse.

L'incidente è avvenuto sotto l'effetto dell'alcol e ad alta velocità, ferendo mortalmente un uomo di 25 anni. Peter ha mostrato rimorso durante il processo.

La pena condizionale è stata stabilita nell'ambito di un procedimento abbreviato. L'ufficio del pubblico ministero spiega quale sia la pena appropriata per un reato. Mostra di più

Nel febbraio 2024, a Matzingen, nel Canton Turgovia, si è verificato un incidente stradale che è costato la vita a una giovane. Mercoledì il responsabile è comparso in aula per rispondere dell'accaduto.

Peter K. stava guidando la sua auto su una strada di campagna dove la velocità massima consentita era di 50 km/h. Ma lui andava a ben 120 km/h ed era ubriaco.

E, durante una manovra di sorpasso (durante la quale viaggiava a una velocità compresa tra i 60 e gli 80 km/h), ha investito un 25enne. Il pedone è stato sbalzato in aria per circa 30 metri ed è morto sul colpo.

Secondo l'atto d'accusa, subito dopo l'incidente Peter K. ha bevuto ancora 1 dl di alcol.

L'imputato riconosce tutte le accuse

Mercoledì l'autore del reato, i parenti della vittima e i rappresentanti dei media si sono riuniti davanti al Tribunale distrettuale di Frauenfeld. Peter era nervoso, teneva la testa china e mostrava rimorso per quanto successo, affermando ripetutamente quanto fosse dispiaciuto per l'accaduto.

Sebbene il processo si sia svolto in forma abbreviata – ovvero omettendo un'udienza più lunga, non chiamando testimoni e con difesa e accusa che hanno rinunciato alle loro arringhe conclusive – l'uomo ha comunque potuto parlare.

Il giudice lo ha interrogato innanzitutto sulle accuse: omicidio colposo, violazioni del codice della strada aggravate, guida in stato di ebbrezza, tentato ostacolo all'accertamento della sua inidoneità alla guida e uso di droghe. E, nel merito, Peter K. ha ammesso tutto.

Poi il giudice ha voluto sapere qualcosa su di lui. È originario della Polonia, è sposato e padre di due bambini, di 7 e 3 anni. Lavora e vive in Svizzera, ma ogni due settimane si reca nel suo Paese natale con un collega per far visita alla famiglia.

Dopo l'incidente si è sottoposto a un breve ciclo di psicoterapia: due sedute in due settimane. Da allora, ha spiegato, non ha più assunto né alcol né droghe.

«Deve essere terribile aver perso tuo figlio e tuo fratello»

Le risposte gli sono uscite con un filo di voce. Sa che il fratello del giovane morto è seduto dietro di lui, sulla sedia dei visitatori. Nella sua dichiarazione conclusiva, Peter ha detto: «Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto. Voglio chiedere scusa alla famiglia e anche al fratello che è presente oggi».

Si è sentito molto male dopo l'incidente. «Deve essere terribile per la famiglia aver perso un figlio o un fratello»

L'accusa e la difesa hanno poi rinunciato, come detto, alle loro arringhe conclusive. La corte si è quindi ritirata per deliberare.

16 mesi con la condizionale e 1'500 franchi di multa

Dopo un po', il giudice ha emesso il suo verdetto. Peter è stato dichiarato colpevole di tutti i capi d'accusa e condannato a 16 mesi di reclusione con sospensione condizionale. Ha inoltre ricevuto una multa di 1'500 franchi e aggiunte le spese processuali e legali per un totale di circa 20'000 franchi.

A prima vista, la pena per un simile reato sembra mite, ma la Procura ha tenuto a precisare che è adeguata alle circostanze del caso: «La pena viene determinata stabilendo quella per ogni singolo reato nel quadro giuridico, in base alle circostanze specifiche del caso. Le pene per gli altri reati vengono poi aggiunte proporzionalmente a quella per il reato più grave».

Quindi si esaminano le accuse a carico del criminale, iniziando da quella più grave. Poi la si confronta con il caso in questione e si modifica la pena di conseguenza.

Perché il colpevole non è dietro le sbarre?

Ma perché una pena sospesa? «Secondo la legge, la sospensione condizionale della pena è la procedura standard. Ha lo scopo di dissuadere il trasgressore dal commettere nuovamente il reato», spiega la Procura.

La sospensione condizionale della pena è comunque possibile solo in caso di prognosi favorevole e per pene fino a due anni. Per quelle tra i due e i tre anni, solo una parte può essere sospesa, e quelle di tre anni o più possono essere solo incondizionate.

Inoltre, in questo caso specifico, accusa e difesa erano d'accordo sulla pena. In caso contrario, il caso avrebbe dovuto essere formalmente perseguito. Il tribunale avrebbe anche avuto la possibilità di archiviare le accuse, ma si può presumere che abbia ritenuto adeguata la pena inflitta.

La questione del ritiro della patente

Ma non sarebbe meglio non rimettere sulla strada un pirata della strada ubriaco? «La revoca della patente non è di competenza della procura, bensì dell'ufficio della circolazione stradale». Si tratta infatti di una misura amministrativa, ma molti non lo sanno.

In caso di infrazione stradale, è dunque possibile ricevere posta due volte. Una volta dalla procura e una volta dall'ufficio della circolazione stradale.