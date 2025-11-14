Un uomo è uscito di strada e si è schiantato contro due pali nel Canton Svitto nel novembre 2024. Kapo Schwyz

Una serata con gli amici è finita male per un uomo nel Canton Svitto: dopo aver guidato sotto l'effetto dell'alcol su una strada innevata, è uscito dalla carreggiata scontrandosi contro due pali. L'aiuto dei suoi compari non lo ha salvato dalle conseguenze dell'incidente: è stato condannato a pagare quasi 10'000 franchi.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel novembre 2024, nel Canton Svitto, Michael R.* è uscito di strada schiantando l'auto sulla neve. Con oltre l'1,7 per mille di alcol nel sangue è scappato dal luogo dell'incidente per evitare di essere fermato.

Insieme agli amici ha poi cercato di recuperare l'auto, ma la polizia era già sul posto perché avvisata da terzi.

In un primo momento, un amico si è assunto ingiustamente la colpa.

Dopo la sua confessione, il Ministero pubblico ha condannato Michael a una multa e a spese per un totale di 9'142 franchi. Mostra di più

Una serata tra amici si è trasformata in un gioco, dove alla fine nessuno l'ha fatta franca. Al contrario tutti la ricorderanno probabilmente per molto tempo.

Come detto, una sera del novembre dell'anno scorso nevicava. E come riportano i media, in Svizzera si sono verificati numerosi incidenti. Uno si è distino dagli altri.

Nel Canton Svitto Michael R.* ha incontrato un amico in un bar, dove ha bevuto alcolici. Ciononostante è salito in macchina verso le 19:00 e si è allontanato.

L'auto sbanda sulla strada innevata e si schianta

Michael non avrebbe adattato la velocità alle condizioni atmosferiche, e con la strada coperta di neve e un livello di alcol nel sangue che superava già il limite legale dello 0,8 per mille, l'auto ha iniziato a ondeggiare.

Alla fine il veicolo ha sbandato sul bordo della strada verso destra, schiantandosi contro due pali. «Nonostante si sia accorto del danno, non ha informato la parte lesa o la polizia», si legge nel decreto di condanna.

Invece di chiamare le forze dell'ordine, che avrebbero ordinato un test sull'alcol, Michael ha deciso di chiamare il suo amico Marco L.*, che era ancora nel locale.

La polizia è arrivata sul luogo dell'incidente

Quando sono arrivati sul luogo dell'incidente, i due uomini hanno cercato di riportare sulla strada l'auto, che era rimasta bloccata nella neve, senza successo.

Marco ha quindi deciso di chiamare il suo vicino di casa, che abitava nei dintorni, perché possiede un trattore. Nel frattempo il duo è tornato al bar, dove Michael ha deciso di bere un altro drink e di fermarsi.

Intanto Marco e il suo vicino di casa sono tornati verso l'auto. Non si sono accorti che la polizia era già sul posto, dopo che una terza persona ha segnalato l'incidente.

Quando gli agenti hanno voluto sapere chi fosse il responsabile, Marco si è costituito dicendo che era lui alla guida dell'auto. Subito dopo, Michael e Marco si sono messi in contatto telefonico e il primo ha finalmente detto la verità alla polizia.

Quasi 10'000 in sanzioni

Dopo questa confessione, la pattuglia si è diretta al bar, dove il colpevole aveva già bevuto qualche altra bevanda alcolica, che non è stato possibile valutare con precisione.

Le forze dell'ordine hanno immediatamente effettuato un test alcolemico sull'uomo. In base al decreto di condanna, non era più possibile effettuare un ricalcolo: il tasso alcolemico è stato fissato all'1,7 per mille.

Michael è quindi risultato colpevole di infrazione al codice della strada. Il Ministero pubblico lo ha condannato a una multa condizionale di 120 aliquote giornaliere di 160 franchi con un periodo di prova di due anni.

Inoltre deve pagare una multa di 6000 franchi. Gli onorari e le spese ammontano a 3'142 franchi. In totale deve quindi pagare 9'142 franchi entro 30 giorni.

*Nomi noti alla redazione.