Il proprietario di un hotel di Lugano rinchiuso in un caveau di UBS a Zurigo

Naveen Jerith è rimasto rinchiuso in un caveau di UBS blue News

Martedì sera Naveen Jerith voleva prelevare qualcosa dalla sua cassetta di sicurezza che si trova presso la sede di UBS a Zurigo, ma è rimasto bloccato dentro la banca mentre la filiale è stata chiusa. A salvarlo è arrivata la polizia.

Hai fretta? blue News riassume per te Naveen Jerith voleva prendere qualcosa dalla sua cassetta di sicurezza presso la filiale UBS di Zurich Bellevue martedì sera, ma è rimasto chiuso dentro la banca.

Si era già preparato a dormire sul pavimento.

Dopo aver trovato lo sportello d'emergenza, due agenti di polizia in tenuta da lavoro lo hanno salvato. Mostra di più

Martedì sera, Naveen Jerith è entrato nel caveau della filiale UBS vicino al Bellevue di Zurigo. «Ho una cassetta di sicurezza dentro (la banca), ho preso l'ascensore fino al piano inferiore intorno alle 16:00», ha raccontato il 29enne, il proprietario dell'Hotel San Carlo di Lugano a «20 Minuten».

Dopo circa mezz'ora, voleva uscire, ma si è accorto che la porta era chiusa. La filiale aveva finito il suo orario di lavoro. «Mi hanno dimenticato nel caveau», ha detto l'imprenditore.

Nel bunker non c'era campo e il telefono di emergenza di UBS non funzionava. Anche il tentativo di farsi sentire è passato inosservato. Il giovane si era quindi già preparato a dover dormire sul pavimento. «Ho avuto un attimo di panico perché non avevo cibo con me», ha detto al quotidiano Jerith. Fortunatamente però c'era un bagno e quindi anche l'acqua.

L'interruttore di emergenza lo ha salvato

La scoperta dell'interruttore di emergenza lo ha salvato dalla situazione difficile. Infatti dopo 15 minuti due agenti di polizia sono arrivati sul posto, ma inizialmente lo hanno controllato con sospetto. Gli è stato chiesto il motivo del suo insolito soggiorno e la sua identificazione.

Insieme a una dipendente dell'UBS, la polizia alla fine ha liberato Jerith. La donna si è poi scusata per l'accaduto, ma l'albergatore non ha ricevuto scuse da UBS. L'ufficio stampa della banca non ha ancora commentato quanto successo.

La polizia municipale di Zurigo invece ha confermato l'incidente su richiesta di «20 Minuten», spiegando che c'è stata un'operazione martedì intorno alle 17:00 e che la pattuglia è arrivata sul posto dopo pochi minuti dall'allarme.

Jerith ha condiviso la sua straordinaria esperienza in un video con i suoi follower su TikTok. In un giorno era già stato visualizzato più di 100.000 volte.

Il racconto (in tedesco):