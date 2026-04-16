La polizia cantonale dell'Appenzello Esterno si è recata a Urnäsch giovedì. BRK News

Oggi, giovedì, in un appartamento di Urnäsch, in Appenzello Esterno, due donne sono state uccise a coltellate. Il presunto autore del reato e una bambina di 7 anni sono rimasti feriti e trasferiti in ospedale.

Keystone-ATS, Dominik Müller Dominik Müller

Un omicidio con arma da taglio è avvenuto oggi, giovedì, in un appartamento privato di Urnäsch, in Appenzello Esterno.

Le vittime sono l'inquilina dell'appartamento - una 48enne russa - e un'altra donna, la cui identità non è ancora nota, come ha riferito la Polizia di Appenzello Esterno nel pomeriggio di giovedì. In base alle informazioni attualmente disponibili, gli inquirenti ritengono che si trovasse nell'appartamento per una visita.

Anche una bambina di 7 anni, figlia della 48enne, è stata portata in ospedale con lesioni di entità non precisata.

L'autore del reato, un 23enne turco residente nella regione, è stato ricoverato con ferite da taglio. Non è ancora chiaro quale rapporto avesse con le vittime, ma era noto alle forze dell'ordine, come ha indicato un portavoce della polizia cantonale a Keystone-ATS.

Dei testimoni oculari hanno dichiarato al «Blick» di sospettare che la scena del crimine si trovi nelle vicinanze di una fondazione che si occupa di persone con disabilità. Non ci sono conferme ufficiali di questa affermazione.