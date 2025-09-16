  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Omicidio del CEO di UnitedHealthcare Il processo a Luigi Mangione inizierà a dicembre

SDA

16.9.2025 - 17:01

Luigi Mangione, il giovane accusato dell'uccisione dei Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson, è comparso oggi in aula e ha appreso che il processo a suo carico inizierà il primo dicembre.
Luigi Mangione, il giovane accusato dell'uccisione dei Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson, è comparso oggi in aula e ha appreso che il processo a suo carico inizierà il primo dicembre.
Keystone

Il processo contro Luigi Mangione, accusato di aver ucciso a Manhattan Brian Thompson, Ceo del colosso delle assicurazioni sanitarie UnitedHealthcare, inizierà il primo dicembre. Lo ha reso noto il giudice Gregory Carro.

Keystone-SDA

16.09.2025, 17:01

16.09.2025, 17:06

Il giudice ha inoltre deciso di esonerare l'imputato da due capi di accusa. Mangione dovrà comunque rispondere del reato di omicidio di secondo grado. Il giudice ha dichiarato di aver trovato «legalmente insufficienti» le prove a supporto delle due accuse statali di terrorismo nei confronti di Mangione.

La decisione del giudice Carro rappresenta un colpo per l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, guidato da Alvin L. Bragg. I pubblici ministeri avevano sostenuto che l'accusa di terrorismo fosse giustificata perché Mangione aveva preso di mira un dirigente «della più grande compagnia assicurativa sanitaria degli Stati Uniti davanti all'hotel dove l'azienda stava per tenere la sua conferenza annuale per investitori» a Midtown Manhattan, a loro avviso «ampiamente riconosciuta come la capitale mondiale dei media».

Bragg ha affermato che l'atto era «un omicidio spaventoso, ben pianificato e mirato, destinato a suscitare shock, attenzione e intimidazione».

I più letti

Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Ecco come la stampa celebra la nostra eroina dei Mondiali Ditaji Kambundji
L'ennesimo video scatena preoccupazione sulla salute mentale di Britney Spears
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»

Altre notizie

«Accumulo di operazioni». Polizia di Zurigo troppo impegnata per salvare una donna da un'aggressione

«Accumulo di operazioni»Polizia di Zurigo troppo impegnata per salvare una donna da un'aggressione

Giustizia. Coppia condannata per traffico di esseri umani a Zurigo

GiustiziaCoppia condannata per traffico di esseri umani a Zurigo

La fase di test continua. All'aeroporto di Zurigo ora gli shuttle a guida autonoma trasporteranno gli impiegati

La fase di test continuaAll'aeroporto di Zurigo ora gli shuttle a guida autonoma trasporteranno gli impiegati