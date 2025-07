Erin Patterson è stata giudicata colpevole dell'omicidio di tre persone e del tentato omicidio di un'altra (foto d'archivio). KEYSTONE

Erin Patterson è stata giudicata colpevole di aver avvelenato e ucciso tre parenti durante un pranzo nel 2023. La donna ha servito un piatto a base di carne e di Amanita falloide, un fungo altamente tossico per l'uomo. Il caso ha suscitato grande attenzione in Australia.

Hai fretta? blue News riassume per te Erin Patterson è stata giudicata colpevole dell'omicidio di tre parenti e del tentato omicidio di una quarta persona.

La donna ha avvelenato con il fungo Amanita falloide, altamente tossico per l'uomo, un piatto a base di carne che ha servito ai suoi famigliari durante un pranzo nel 2023.

Patterson si è sempre dichiarata innocente, ma l'accusa ha sostenuto che ha raccolto deliberatamente il fungo e che ha ripetutamente mentito per nascondere la sua colpevolezza. Mostra di più

Un tribunale nello stato di Victoria, in Australia, ha emesso una condanna nei confronti di Erin Patterson, 50 anni, per l'avvelenamento e l'uccisione di tre suoi parenti con dei funghi letali serviti durante un pranzo nel 2023.

L'imputata è stata anche riconosciuta colpevole di tentato omicidio nei confronti di un'altra persona, sempre attraverso l'uso dei funghi.

La sentenza definitiva deve ancora essere annunciata, come riporta «Il Post».

Il caso ha attirato molta attenzione in Australia, soprattutto dopo il suo arresto nel novembre del 2023. Il processo è stato seguito con grande interesse nel Paese.

La dinamica dei fatti

La vicenda ha avuto inizio il 29 luglio 2023, quando la donna ha organizzato un pranzo nella sua casa a Leongatha, una cittadina situata a circa 130 km a sud-est di Melbourne.

Tra gli invitati c'erano Gail e Don Patterson, genitori del suo ex marito, la sorella di Gail, Heather, e Ian Wilkinson, marito di Heather e pastore della chiesa battista di Korumburra.

Dopo il pasto, quattro persone hanno accusato malesseri e si sono recate in un ospedale locale, pensando di avere problemi gastrointestinali. I medici hanno rapidamente compreso la gravità della situazione e hanno trasferito i pazienti in un ospedale di Melbourne.

Purtroppo, Heather Wilkinson, Gail Patterson e Don Patterson sono deceduti pochi giorni dopo. Ian Wilkinson è sopravvissuto, ma è rimasto in condizioni critiche per settimane.

Avvelenati con un fungo altamente tossico

Durante il processo, Wilkinson ha testimoniato che Patterson li aveva invitati per discutere di una presunta diagnosi di cancro, che si è poi rivelata falsa, e per chiedere consiglio su come comunicarlo ai suoi figli.

Le analisi tossicologiche sui corpi delle vittime hanno rivelato la presenza di Amanita falloide, un fungo altamente tossico per l'uomo. Inizialmente non era chiaro se i funghi fossero stati serviti durante il pranzo.

Successivamente l'imputata ha dichiarato alla polizia di aver preparato un piatto di carne con un mix di funghi freschi acquistati in un supermercato e funghi secchi comprati in un negozio asiatico mesi prima.

Il movente resta un mistero

La 50enne ha sempre negato di aver avvelenato intenzionalmente i suoi parenti, dichiarandosi innocente.

Ma l'accusa ha sostenuto che avrebbe raccolto deliberatamente l'Amanita falloide in due occasioni, nell'aprile e nel maggio del 2023, per poi essiccarla e conservarla insieme ad altri funghi acquistati.

L'accusa ha anche affermato che avrebbe mentito ripetutamente per nascondere la sua colpevolezza.

Secondo l'accusa, Patterson avrebbe inventato una diagnosi di cancro per invitare i parenti a pranzo; avrebbe finto di sentirsi male come gli altri, pur non avendo consumato i funghi (lei ha sostenuto di non averli mangiati per caso, mentre l'accusa ritiene che lo abbia fatto intenzionalmente).

Avrebbe inoltre gettato l'essiccatore dopo il pranzo e resettato alcuni dispositivi digitali per eliminare eventuali prove.

Ma l'accusa non ha fornito un movente specifico per cui avrebbe voluto uccidere i quattro parenti.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.