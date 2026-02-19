  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Zelensky annuncia: «Anche il prossimo round di negoziati sarà in Svizzera»

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "è molto importante" che i colloqui degli ultimi due giorni si siano tenuti in Svizzera. (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il prossimo round di negoziati per il percorso verso la pace in Ucraina si terrà nuovamente in Svizzera.

19.02.2026, 08:12

«Lei ha parlato del prossimo incontro – ha detto in un'intervista con il broadcaster britannico Piers Morgan, riportata dall'"Ukrainska Pravda» -; volevo solo sottolineare che anche il prossimo incontro si terrà in Svizzera. Queste sono le informazioni che ho ad oggi. Naturalmente, il nostro gruppo tornerà e avrò briefing più aperti di quelli che ho avuto telefonicamente».

Zelensky ha poi sottolineato l'importanza del processo negoziale in Europa. «Penso che il punto positivo sia che abbiamo avuto un incontro in Svizzera. Voglio dire, questo è molto importante. Lo sottolineo sempre, con tutto il rispetto per il Medio Oriente e gli altri paesi, ma penso che, se la guerra è in Europa, allora dobbiamo trovare un posto e le persone, gli europei, devono sentire che questa è un'aggressione contro di noi e contro l'Europa».

Ieri sera Zelensky ha detto che «sarebbe opportuno che» il prossimo incontro delle delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia «si svolgesse a febbraio», riportava Ukrinform.

