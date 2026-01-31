  1. Clienti privati
Ucraino tenta di superare la dogana andando a tutta velocità con la sua moto

Adrian Kammer

31.1.2026

Ucraino tenta di fuggire in Romania a bordo della sua moto

Ucraino tenta di fuggire in Romania a bordo della sua moto

16.12.2025

Un filmato delle guardie di frontiera ucraine mostra un motociclista che tenta di fuggire in Romania, avvicinandosi alla dogana ad alta velocità, per poi schiantarsi.

Adrian Kammer

31.01.2026, 21:24

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un video di sorveglianza mostra un uomo che cerca di forzare il confine ucraino con la Romania a bordo di una moto.
  • Secondo le autorità, l'uomo non aveva alcun motivo valido per lasciare il Paese.
  • Gli uomini in età di leva non possono lasciare l'Ucraina a causa della guerra.
Mostra di più

Il 13 dicembre un uomo, in sella a una moto, ha guidato ad alta velocità verso un posto di blocco al confine ucraino con la Romania e si è schiantato contro la barriera.

Il motociclista cade, ma si rialza e continua la sua fuga a piedi, per poi venire arrestato poco dopo l'incidente.

Le guardie di frontiera ucraine pubblicano un video della telecamera di sorveglianza e le immagini si diffondono rapidamente sui social media.

Fuga illegale dalla guerra

La regione di confine tra Ucraina e Romania è oggetto di particolare attenzione dall'inizio della guerra di aggressione della Russia. Più volte delle persone hanno tentato di fuggire attraverso vie di fuga regolari.

Da febbraio 2022 gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni erano tenuti a prestare servizio militare ed era quindi loro vietato lasciare l'Ucraina, in quanto sarebbero potuti essere richiamati.

Dal mese di agosto, però, questo divieto si applica solo agli uomini di età pari o superiore a 23 anni. E il motociclista ne ha 33.

