Meccanismo di solidarietà Accordo tra i ministri dell'UE per i ricollocamenti di migranti fra i 27

SDA

8.12.2025 - 14:49

La ministra finlandese dell'Interno, Mari Rantanen, illustra alla davanti ai media i contenuti dell'accordo raggiunto a Bruxelles in vista dei ricollocamenti di migranti fra i 27.
La ministra finlandese dell'Interno, Mari Rantanen, illustra alla davanti ai media i contenuti dell'accordo raggiunto a Bruxelles in vista dei ricollocamenti di migranti fra i 27.
Keystone

I ministri dell'Interno dell'UE hanno raggiunto oggi un accordo per un meccanismo di solidarietà in materia di asilo, che prevede ricollocamenti di migranti e compensazioni finanziarie fra i 27. Anche la Svizzera intende parteciparvi su base volontaria.

Keystone-SDA

08.12.2025, 14:49

08.12.2025, 14:54

Stando a una nota del Consiglio dell'UE, il nuovo sistema consentirà di trasferire l'anno prossimo 21 000 persone, in modo da alleggerire il carico dei Paesi situati lungo le rotte migratorie, come Grecia, Spagna, Cipro o Italia. Sono previsti contributi finanziari per 420 milioni di euro (393 milioni di franchi) e altre misure di solidarietà.

Gli altri Stati potrebbero dimostrare la loro solidarietà accogliendo migranti, fornendo denaro o altro tipo di sostegno. Alcuni Stati, come l'Austria o la Polonia, possono richiedere una riduzione dei loro contributi a causa della pressione migratoria riconosciuta. Un terzo gruppo di Stati avrà accesso a misure di sostegno.

Il meccanismo di solidarietà fa parte del patto dell'UE sull'asilo e la migrazione che dovrebbe entrare in vigore il 12 giugno 2026. Alcune parti del patto sono giuridicamente vincolanti per la Svizzera in virtù della sua partecipazione all'accordo di Schengen.

La Svizzera vuole negoziare

Nell'ambito dei trattati stipulati con l'UE, la Svizzera non è tenuta ad adottare il meccanismo di solidarietà. Sia il Consiglio federale che il Parlamento hanno tuttavia deciso che la Confederazione potrebbe partecipare su base volontaria. Il termine per un eventuale referendum non è ancora scaduto.

Berna non ha ancora stabilito se intende accogliere migranti o se piuttosto contribuirà finanziariamente. Berna e Bruxelles devono prima negoziare un accordo per la partecipazione della Svizzera al meccanismo.

