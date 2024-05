Lo scontro tra l'Italia e l'Austria sul Brennero va in scena ormai da anni. Keystone

La Commissione europea ritiene che «alcune misure in vigore in Austria limitino il trasporto di merci sulle autostrade A12 e A13 e, di conseguenza, la libera circolazione delle merci» tutelata dall'Ue.

SDA

È quanto si legge nel parere motivato emesso dall'Ue sulla denuncia dell'Italia contro Vienna per i blocchi unilaterali imposti ai tir al Brennero.

«Pur prendendo atto di alcune spiegazioni avanzate dall'Austria in relazione a considerazioni ambientali», l'Ue ritiene che «le misure austriache manchino di coerenza e non possano essere giustificate nella loro interezza». Roma può ora decidere di portare Vienna alla Corte di giustizia Ue.

Lo scontro tra l'Italia e l'Austria sul Brennero va in scena ormai da anni. Nel corso del 2023 la Commissione europea aveva cercato la via della mediazione – organizzando sei incontri tra le parti – senza tuttavia sortire alcun successo. Il 15 febbraio, Roma ha dunque inviato a Bruxelles una missiva con la richiesta di procedere contro Vienna per i blocchi unilaterali imposti ai tir al valico.

bt