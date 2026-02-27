La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha messo in evidenza l'importanza dell'accordo. Keystone

L'Unione Europea ha deciso di procedere con l'entrata in vigore dell'accordo commerciale con il Mercosur.

Keystone-SDA SDA

La decisione, che nei giorni scorsi ha avuto il placet dei principali gruppi politici dell'Eurocamera, arriva dopo la ratifica del trattato da parte di Uruguay e Argentina.

Il Consiglio Ue a gennaio aveva dato potere alla Commissione di applicare provvisoriamente il trattato.

«Avevo detto: quando loro saranno pronti, noi saremo pronti. Pertanto, nelle ultime settimane ho discusso intensamente di questo tema con gli Stati membri e con i membri del Parlamento europeo. Su questa base, la Commissione procederà ora con l'applicazione provvisoria», ha annunciato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

«L'accordo Mercosur è uno dei principali accordi di questo secolo. È un accordo che apre al partenariato in buona fede. L'accordo Mercosur è legato alla resilienza, alla crescita, e al ruolo dell'Ue nel futuro», ha aggiunto.

Ue diventa più forte

«L'accordo crea un mercato di 720 milioni di persone, apre opportunità e riduce di miliardi i dazi doganali e offre all'Europa un vantaggio strategico di primo piano. Il Mercosur incarna lo spirito con cui l'Europa agisce sulla scena globale. L'Europa sta diventando più forte e più indipendente. Le nostre imprese, i nostri lavoratori e i nostri cittadini ne trarranno beneficio, e dovrebbero poterne beneficiare il prima possibile», ha sottolineato von der Leyen.

La presidente della Commissione europea ha evidenziato che l'applicazione provvisoria «è, per sua natura, provvisoria» dunque l'accordo «potrà essere concluso definitivamente solo una volta che tutti avranno dato il loro consenso». Ha assicurato che l'esecutivo Ue «continuerà quindi a lavorare a stretto contatto con tutte le istituzioni dell'Ue, gli Stati membri e le parti interessate per garantire un processo fluido e trasparente».

Per l'Ue l'intesa con il blocco commerciale con il Mercosur – comprendente Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay – «è uno degli accordi commerciali più importanti della prima metà di questo secolo», ha sottolineato la presidente dell'esecutivo Ue, nonché una «piattaforma di profondo impegno politico con partner che vedono il mondo come noi e che credono nell'apertura, nella partnership e nella buona fede, partner che comprendono che un commercio aperto e basato su regole produce risultati positivi per tutti, e il Mercosur incarna lo spirito con cui l'Europa agisce sulla scena mondiale».