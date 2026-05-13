L'allertaL'UE: «La situazione è molto seria, abbiamo una crisi di energia fossile»
SDA
13.5.2026 - 10:19
«Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa. È una crisi energetica ma è più corretto dire che si tratta di una crisi di energia fossile».
Keystone-SDA
13.05.2026, 10:19
13.05.2026, 10:24
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«Per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione dai combustibili fossili e intensificare i nostri sforzi per migliorare l'efficienza energetica e sostituire una quota maggiore di combustibili fossili con le energie rinnovabili».
Lo ha detto il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, all'arrivo al Consiglio energia informale in corso a Cipro.