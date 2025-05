98enne travolge una Tesla con un carro armato in segno di protesta contro Musk

Ken Turner, 98 anni, ha fatto una chiara dichiarazione al patron di Tesla, Elon Musk. YouTube

Con l'inequivocabile distruzione di una Tesla Model 3 con un carro armato, la protesta contro la posizione politica di Elon Musk ha raggiunto un nuovo, e ora visivamente sbalorditivo, livello di escalation.

Hai fretta? blue News riassume per te Ken Turner ha travolto una Tesla Model 3 con uno storico carro armato M4 Sherman per ottenere un effetto mediatico.

L'azione, inscenata dal gruppo di attivisti «Led By Donkeys», è diretta contro il sostegno di Elon Musk ai partiti di estrema destra.

Le dichiarazioni politiche del miliardario hanno già danneggiato l'immagine della casa automobilistica, un fatto che si riflette nel calo delle vendite. Mostra di più

«Abbiamo sconfitto il fascismo una volta, lo faremo di nuovo», proclama Ken Turner, un veterano britannico della Seconda Guerra Mondiale, prima di salire sullo storico veicolo cingolato.

Poco dopo guida il carro armato sopra una Tesla Model 3 con la parola fascismo simbolicamente impressa sulla targa.

La scena apparentemente marziale, ripresa in un video diventato virale, non è uno sfogo spontaneo di rabbia, ma un intervento accuratamente messo in scena.

Turner, che ha combattuto a fianco degli Alleati contro la Germania nazista, utilizza per il suo messaggio un carro armato M4 Sherman, un modello che gli Alleati utilizzarono nella lotta contro il regime nazionalsocialista.

Chi c'è dietro l'aziona di protesta?

Il gruppo di attivisti britannici «Led By Donkeys» è dietro l'azione di protesta. Il gruppo, fondato originariamente nel 2018 per attirare l'attenzione sulle false affermazioni fatte dal governo conservatore all'epoca nel contesto della Brexit con campagne di alto profilo, ha poi ampliato il suo campo tematico di attività.

Elon Musk e il suo posizionamento pubblico sono diventati il centro delle sue critiche. Il motivo della feroce opposizione al capo di Tesla sono le sue dichiarazioni e azioni politiche degli ultimi mesi e anni.

È accusato di sostenere partiti e movimenti di estrema destra in tutto il mondo, anche in Germania e nel Regno Unito.

Turner, il protagonista della campagna, formula la sua motivazione in modo inequivocabile: «Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, sta usando il suo immenso potere per rafforzare l'estremismo di destra in Europa. E i suoi soldi provengono dalle auto Tesla».

Una volta rovinata la reputazione...

Le controversie che circondano il guru del tech come persona sembrano essersi da tempo riversate sulla sua azienda. I dati di vendita del produttore di auto elettriche sono recentemente crollati in diversi Paesi europei.

Anche se la causa di questo calo può essere attribuita a più fattori, i sondaggi suggeriscono che le posizioni di Musk stanno diventando sempre più un problema di immagine per il suo marchio.

Il termine negativo swasticar – un portmanteau di swastika (svastica) e car (auto) – sta già circolando sui social media, e i proprietari di Tesla segnalano sempre più ostilità.

La situazione di tensione ha persino portato i media a riferire che il consiglio di amministrazione dell'azienda stava valutando la possibilità di sostituire l'amministratore delegato, un tempo considerato intoccabile.

Ma queste notizie sono state immediatamente smentite dalla società.