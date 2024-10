Un Airbus di Swiss diretto in Sudafrica ha dovuto fare scalo a Maiorca (foto d'archivio). sda

Un passeggero di un volo Swiss diretto in Sudafrica ha causato uno scalo imprevisto a Palma di Maiorca. Una volta a terra l'uomo ha ricevuto cure mediche.

Dopo essere decollati dall'aeroporto di Zurigo giovedì sera, i passeggeri del volo LX282 dovevano in realtà atterrare all'aeroporto di Johannesburg in Sudafrica dopo un lungo volo. Tuttavia l'Airbus A340-313 di Swiss ha dovuto fare uno scalo non previsto a Palma di Maiorca.

Come riporta «ZüriToday», l'aereo stava già sorvolando il Mediterraneo quando ha cambiato la sua normale rotta e ha virato verso Maiorca.

Interpellata dal portale zurighese, la compagnia ha spiegato che un passeggero ha avuto problemi di salute. L'equipaggio ha quindi reagito facendo uno scalo.

L'uomo che ha accusato il malore è stato curato dal personale medico dell'isola spagnola. I restanti 216 passeggeri hanno potuto rimanere sull'aereo e, dopo il rifornimento, il volo ha proseguito verso Johannesburg venerdì mattina.