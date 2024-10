Un aereo di Swiss tenta di atterrare, ma è costretto a tornare indietro

© no source

La scorsa domenica l'equipaggio di un aereo di Swiss, diretto a Dublino, ha dovuto interrompere l'atterraggio dopo due tentativi falliti ed è tornato a Ginevra. La causa è stata il forte vento della tempesta Ashley.

La tempesta Ashley ha spazzato l'Irlanda la scorsa domenica.

Decine di decolli e atterraggi all'aeroporto di Dublino sono stati cancellati a causa delle condizioni del vento.

Un aereo di Swiss è dovuto tornare a Ginevra dopo due tentativi d'atterraggio falliti nella capitale irlandese. Mostra di più

Come confermato dalla compagnia aerea, l'equipaggio della cabina di pilotaggio del volo Swiss da Ginevra a Dublino ha annullato l'atterraggio dopo due tentativi di avvicinamento domenica.

I venti della tempesta Ashley erano troppo forti. L'aereo è quindi tornato a Ginevra. Non c'è stato alcun pericolo per i passeggeri, poiché gli aerei sono sufficientemente stabili per resistere a tali venti.

I viaggiatori hanno potuto prenotare dei nuovi collegamenti da Ginevra e Zurigo il giorno successivo.