Un problema tecnico ha messo fuori uso per giorni un Boeing 777 della Swiss a Bangkok. Circa 1'500 passeggeri sono stati coinvolti e diversi voli sono stati cancellati.

Il motivo? Un difetto nel sistema di controllo dell'ascensore.

Cinque voli sono stati cancellati, due rinviati e due ritardati. Mostra di più

Un guasto a Bangkok ha avuto conseguenze di vasta portata per Swiss.

Come riportato dall'Aerotelegraph, un Boeing 777-300 ER con registrazione HB-JNI non è riuscito a decollare dopo l'atterraggio in Thailandia il 25 agosto.

Il motivo? Un difetto nel sistema di controllo dell'elevatore, che fornisce la corretta sensazione di controllo nella cabina di pilotaggio.

Nonostante l'arrivo dei pezzi di ricambio da Hong Kong, i tecnici in loco non sono stati in grado di riparare il guasto. Il volo di ritorno previsto per Zurigo è stato cancellato e l'aereo non è potuto decollare nemmeno il giorno successivo.

Le conseguenze per il programma dei voli sono state notevoli: un totale di cinque voli hanno dovuto essere cancellati, due posticipati e due ritardati. Tra quelli interessati ci sono stati quelli diretti a Chicago, San Paolo e Bangkok.

Le cancellazioni hanno interessato circa 1'500 viaggiatori.

Copertura dei costi per i passeggeri

Swiss ha coperto i costi di alloggio in hotel, pasti e trasferimenti. I passeggeri interessati hanno potuto prenotare nuovamente o cancellare i loro biglietti gratuitamente.

Tuttavia, è stato difficile organizzare il tutto con poco preavviso, poiché molti voli alternativi erano al completo.

Dopo cinque giorni, il Boeing 777 è finalmente potuto tornare a Zurigo come volo LX6181 senza passeggeri, ma con il carico.

Poche ore dopo il suo arrivo in Svizzera, l'aereo ha ripreso le operazioni e ha volato verso Chicago.