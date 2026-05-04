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Ecco il video Un aereo colpisce un palo della luce e un camion sull'autostrada durante l'atterraggio

SDA

4.5.2026 - 10:17

United Airlines deve ridurre le sue previsioni di profitto per quest'anno. (immagine d'archivio)
United Airlines deve ridurre le sue previsioni di profitto per quest'anno. (immagine d'archivio)
Arne Dedert/dpa

Un aereo della United Airlines ha colpito un palo della luce e un camion delle consegne di un forno, su un'autostrada del New Jersey, durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Newark Liberty. Lo riporta l'Afp. 

Keystone-SDA

04.05.2026, 10:17

04.05.2026, 10:18

Funzionari della Federal Aviation Administration hanno affermato che il Boeing 767, proveniente da Venezia, è poi atterrato in sicurezza. Non sono stati segnalati feriti a bordo dell'aereo. L'autista del camion è invece stato portato in ospedale con ferite lievi, ma è stato subito dimesso.

A bordo dell'aereo c'erano 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. «Durante l'atterraggio, il volo United Airlines 169 ha colpito un palo della luce sulla New Jersey Turnpike intorno alle 14:00 (ora locale)», ha dichiarato la FAA, aggiungendo che il velivolo ha riportato danni lievi.

«La ruota dell'aereo di linea si è schiantata contro il finestrino del conducente» del furgone della H&S Bakery, secondo Chuck Paterakis, vicepresidente senior dell'azienda. «L'autista ha riportato lievi ferite da taglio», ha aggiunto.

La United Airlines ha dichiarato di voler «condurre un'indagine approfondita sulla sicurezza del volo in merito all'incidente». 

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