Un airbus di TAP Air Portugal sfiora la catastrofe durante l'atterraggio, ecco perché

Un airbus della TAP Air Portugal si è trovato in una situazione altamente pericolosa. Keystone / Flightradar24

Un airbus della compagnia aerea portoghese TAP si è abbassato pericolosamente nella fitta nebbia durante l'atterraggio a Praga. Secondo le autorità ceche, l'aereo era a pochi secondi da un potenziale disastro.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un aereo di TAP Air Portugal è atterrato nella nebbia fitta durante l'avvicinamento a Praga ed è sceso ben al di sotto dell'altitudine minima prescritta.

Il sistema di allarme di prossimità al suolo è entrato in funzione e i piloti hanno iniziato una manovra di salita all'ultimo secondo.

Le autorità ceche hanno classificato l'accaduto come un grave incidente CFIT e stanno ora indagando sulle cause. Mostra di più

Un volo di linea operato dalla compagnia aerea portoghese TAP Air Portugal ha evitato per un pelo una catastrofe durante l'avvicinamento all'aeroporto di Praga. L'incidente è avvenuto il 17 gennaio, ma è stato reso noto dall'autorità ceca per l'aviazione civile UZPLN solo il 12 febbraio.

L'aeromobile Airbus A320neo era in volo da Lisbona a Praga. Secondo le autorità, l'avvicinamento alla pista 06 dell'aeroporto Václav Havel è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche estremamente avverse, con nebbia fitta e visibilità molto limitata.

L'aereo ha iniziato una rapida discesa nei pressi di Krivoklát ed è sceso ben al di sotto della quota minima raccomandata. L'altitudine prevista sarebbe stata di circa 4'000 piedi, cioè circa 1'200 metri dal suolo.

In realtà il velivolo si trovava solo a circa 2'600 piedi, che corrispondono a circa 792 metri sul livello del mare. In alcuni momenti sarebbe sceso a circa 300 metri dal suolo.

Manovra di risalita iniziata immediatamente

L'equipaggio ha perciò ricevuto due messaggi di avvertimento. Inoltre, è stato attivato il sistema TAWS (Terrain Awareness and Warning System), che avverte di un pericoloso avvicinamento al suolo.

I piloti hanno quindi iniziato immediatamente una manovra di salita. Circa 11 minuti dopo, la situazione si è stabilizzata e l'airbus è riuscito ad atterrare in sicurezza a Praga. Non sono stati segnalati feriti o danni materiali.

La causa dell'incidente non è chiara

Le autorità aeronautiche ceche hanno registrato l'incidente come un cosiddetto caso CFIT, acronimo di Controlled Flight Into Terrain. Si tratta di situazioni in cui un aereo tecnicamente funzionante vola verso il suolo in modo controllato senza che l'equipaggio riconosca in tempo il pericolo.

Questi incidenti sono considerati particolarmente critici nell'aviazione e sono spesso associati a errori nell'uso dei sistemi di volo o nella configurazione del pilota automatico.

La causa esatta non è ancora chiara. Gli esperti non escludono la possibilità che il pilota automatico sia stato utilizzato in modo non corretto. TAP Air Portugal ha annunciato che sta indagando internamente e sta lavorando a stretto contatto con le autorità ceche competenti.

Questo classificano l'incidente come uno dei più gravi avvenuti all'aeroporto di Praga negli ultimi decenni.