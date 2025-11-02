  1. Clienti privati
Atterraggio di emergenza Un Airbus precipita di oltre 5000 metri in pochi minuti: almeno 15 feriti

Oliver Kohlmaier

2.11.2025

Un Airbus A320 della Jetblue è precipitato in pochi minuti oltre i 5000 metri.
Un Airbus A320 della Jetblue è precipitato in pochi minuti oltre i 5000 metri.
Immagine d'archivio

Per motivi ancora inspiegabili, un Jetblue A320 ha perso più di 5.000 metri di altitudine in pochi minuti e ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida. Almeno 15 persone sono rimaste leggermente ferite.

Redazione blue News

02.11.2025, 15:32

02.11.2025, 16:02

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un A320 della Jetblue è precipitato di oltre 5.000 metri di quota in pochi minuti e ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida.
  • Secondo i vigili del fuoco di Tampa, 15-20 persone sono state portate in ospedale.
  • Le cause dell'incidente non sono ancora chiare.
Mostra di più

Per motivi ancora inspiegabili, un aereo della Jetblue ha perso ben 5000 metri di altitudine in pochi minuti.

L'Airbus A320 era in rotta dalla città costiera messicana e meta di vacanze Cancún a Newark, nello Stato americano del New Jersey, quando il velivolo ha improvvisamente perso quota ed è stato quindi dirottato a Tampa, nello Stato americano della Florida.

«Lacerazione alla testa»

Le registrazioni del traffico radio sul sito web LiveATC.net hanno mostrato il messaggio radio: «Abbiamo almeno tre persone ferite. Sembra che qualcuno abbia una lacerazione alla testa».

Quando l'aereo traballa. Ecco la classifica mondiale delle rotte aeree più turbolente

Quando l'aereo traballaEcco la classifica mondiale delle rotte aeree più turbolente

Nel frattempo, i media locali hanno riferito, citando il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Tampa, che circa 15-20 persone sono state portate negli ospedali locali con ferite non mortali. La stessa compagnia aerea non ha fornito informazioni sul numero di feriti.

Secondo JetBlue, dopo l'atterraggio i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono stati sottoposti a visite mediche in aeroporto e alcuni sono stati portati in ospedale per ulteriori cure.

L'Airbus A320 è stato messo fuori servizio per un'ispezione. La Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha annunciato che sta indagando sull'incidente.

Pericolo dovuto alle turbolenze

Quest'anno negli Stati Uniti si sono già verificati diversi incidenti gravi dovuti a turbolenze o a improvvise perdite di quota.

Ad esempio, il National Transportation Safety Board sta indagando su un volo Delta Air Lines partito a luglio da Salt Lake City e diretto ad Amsterdam che ha subito una forte turbolenza. 25 persone sono rimaste ferite e il volo è stato deviato su Minneapolis.

Tuttavia, un incidente grave in particolare ha fatto scalpore l'anno scorso. Un Boeing 777 della Singapore Airlines ha subito una forte turbolenza durante un volo da Londra a Singapore. Un passeggero è morto e altri 53 sono rimasti feriti, sette dei quali in modo grave.

