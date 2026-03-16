Un alpinista perde l'equilibrio e cade dal pendio, ribaltandosi più volte

L'alpinista cade e si ribalta più volte 16.03.2026

Lo scorso fine settimana, in Polonia, ci sono state due gravi cadute sul monte Rysy. Uno dei due incidenti è stato ripreso dalla telecamera frontale di un altro scalatore e pubblicato sui social media.

Nicole Agostini Nicole Agostini

Hai fretta? blue News riassume per te Il 7 marzo 2026 uno scalatore è caduto da un pendio innevato sul Monte Rysy, in Polonia, e si è ribaltato più volte.

Fortunatamente se l'è cavata con lievi ferite.

La telecamere sul casco di un compagno di avventura ha filmato la drammatica caduta.

Poco dopo, un secondo incidente si è verificato più in basso sullo stesso versante della montagna.

Un pezzo di ghiaccio è caduto su un uomo, che è quindi caduto. Mostra di più

Il video di un curioso incidente avvenuto il 7 marzo 2026 sul monte Rysy, in Polonia, sta circolando sui social media. Il filmato mostra un uomo che cade dal pendio innevato e rotola più volte.

Questo proviene dalla telecamera sul casco dell'alpinista Leszek Piszczyk, che lo ha poi condiviso su Instagram. Ha scritto che l'alpinista coinvolto nell'incidente aveva posizionato male un piede, ha quindi perso l'equilibrio ed è ruzzolato giù dalla montagna.

Piszczyk è riuscito a soccorrere immediatamente il malcapitato, che ha riportato fortunatamente solo lievi ferite a una mano ed è poi riuscito a scendere dalla montagna da solo.

Un altro incidente sulla stessa montagna lo stesso giorno

Poco dopo, però, si è verificato un secondo incidente: un uomo che si trovava più avanti sul pendio è stato colpito da un pezzo di ghiaccio. Ha quindi lasciato il martello dalla mano ed è caduto.

Anche in questo caso l'episodio è stato visto da Piszczyk, che ha prestato aiuto sul posto e ha poi portato l'infortunato ai servizi di soccorso. L'uomo è rimasto ferito al volto.

Un altro video di un curioso incidente sulla neve: