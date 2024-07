La procura sta cercando di capire cosa sia successo esattamente quella mattina dell'aprile 2024 sullo Zuckerhütl, nelle Alpi dello Stubai (foto d'archivio). imago images/Michael Kristen

Un alpinista è caduto nelle Alpi austriache dello Stubai e ha trascinato con sé altre persone. Due di queste sono rimaste gravemente ferite. Il responsabile però ha continuato la sua escursione. Adesso la procura sta indagando su di lui.

smi Stefan Michel

Le situazioni di conflitto e di pericolo tra diverse cordate sono assai note sull'Himalaya e, occasionalmente, anche sul Cervino. Ma di recente anche nelle Alpi austriache si è verificato un incidente che rappresenta l'esatto opposto di quello che è il cameratismo tra alpinisti.

Durante una splendida giornata di aprile , 40-50 alpinisti stavano salendo i 3507 metri dello Zuckerhütl, nelle Alpi dello Stubai. Verso le 11, uno di loro è scivolato trascinando giù con sé altre quattro persone. Lo riferisce il quotidiano «Tiroler Tageszeitung».

Una di queste è rimasta gravemente ferita ed è stata poi portata in ospedale con una lesione cerebrale traumatica e una lesione alla spalla. Un'altra persona ha dovuto abbandonare il tour.

Chi ha causato l'incidente?

Gli altri due che sono stati travolti hanno continuato il loro viaggio con ferite minori. Anche la persona che ha causato l'incidente ha proseguito nella sua arrampicata verso la vetta. Sono infatti stati degli altri alpinisti a prendersi cura degli scalatori feriti.

La polizia ha cercato in seguito lo sconosciuto che non ha aiutato le vittime della sua disavventura, ma alla fine è stato lo stesso alpinista a contattare gli investigatori.

L'uomo sostiene di essere caduto perché era stato urtato. Non è quindi lui il responsabile dell'incidente. Uno dei suoi compagni di cordata non è d'accordo e afferma che non c'era nessuno tra lui e l'uomo che è caduto per primo.

L'uomo, che si presume abbia causato l'incidente, si difende anche dicendo che altri alpinisti si erano già presi cura dei feriti.

Di cosa è colpevole l'uomo?

La polizia di Neustift ha trasmesso l'indagine alla Procura della Repubblica. Il caso è complicato, perché vari testimoni oculari e persone coinvolte hanno fornito versioni diverse dell'accaduto. È un caso di parola di una parte contro quella dell'altra.

Michael Larcher, perito giudiziario per gli incidenti alpini presso l'Associazione alpina austriaca, ha chiarito la situazione legale al quotidiano tirolese. La persona che è caduta per prima non è responsabile dell'incidente.

Questo fa parte del rischio in montagna che tutti coloro che intraprendono delle escursioni alpine devono accettare. D'altra parte, esiste il dovere di prestare il primo soccorso ai feriti. Infine, in montagna vige la legge non scritta di aiutare i compagni di cordata.

L'alpinista, che ha continuato a scalare trascinando con sé altri, non ha rispettato questa legge.