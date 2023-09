Un altro adolescente è morto per la sfida del deodorante su TikTok

Un'ambulanza attraversa la città con le luci lampeggianti. archivio Nicolas Armer/dpa

Una sfida di TikTok che consiste nello spruzzarsi e tenere il deodorante in bocca per il maggior tempo possibile è finita con la morte di un altro adolescente. Ora la madre ha deciso di parlare per mettere in guardia gli altri giovani da questa impresa... mortale.

Hai fretta? blue News riassume per te In una sfida di TikTok, ci si spruzza deodorante in bocca fino al punto di svenire.

Esiste un'altra versione della sfida: spruzzarsi il prodotto su una parte del corpo finché il dolore diventa insopportabile.

Si ritiene che due adolescenti siano già morti a causa di questa impresa. Mostra di più

Un quindicenne della città tedesca di Coesfeld è morto probabilmente dopo aver accettato la cosiddetta «sfida del deodorante», che ormai spopola su TikTok, e che consiste nello spruzzarsi il prodotto in bocca fino a perdere i sensi.

Accanto al corpo senza vita del giovane sono state trovate diverse bombolette di deodorante, come scrive il «20 Minuten».

Esiste anche una versione molto più innocua, ma comunque dolorosa, della sfida del deodorante. Consiste nel spruzzarsi il prodotto su una parte del corpo finché il dolore diventa insopportabile. Le sostanze chimiche possono infatti lasciare gravi ustioni sulla pelle.

«Nessun altro genitore deve seppellire il figlio per lo stesso motivo»

Sui social media, la madre ha avvertito delle conseguenze di questa tendenza di TikTok: «Mio figlio è morto a causa di questa sfida. Voglio che nessun altro genitore debba seppellire il proprio figlio per lo stesso motivo».

Al momento il corpo dell'adolescente è ancora in fase di autopsia, ma la polizia presume che l'inalazione del gas butano abbia portato al decesso.

Oltre all'incoscienza, le conseguenze potrebbero essere anche la paralisi respiratoria e l'insufficienza cardiaca.

Già a gennaio, la tedesca giovane Leonie di Scharbeutz aveva perso la vita a causa di questa sfida. In un'intervista a «Bild», suo padre aveva anche avvertito altri adolescenti di non parteciparvi.