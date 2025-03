Un altro aereo di Swiss costretto a tornare a Zurigo, dove ha bloccato la pista per diverse ore

Un'immagine mostra l'aereo circondato dai pompieri BRK News

Giovedì mattina un volo Swiss diretto a Budapest è dovuto tornare a Zurigo poco dopo il decollo. Il motivo? Problemi al carrello di atterraggio. L'aereo è riuscito ad atterrare senza problemi, ma da allora blocca una delle piste principali dello scalo zurighese.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il volo LX2250 da Zurigo a Budapest è dovuto tornare indietro a causa di un difetto al carrello di atterraggio.

Dopo un atterraggio sicuro allo scalo zurighese, l'aereo non è però stato in grado di rullare fino al suo parcheggio.

I passeggeri sono stati fatti sfollare e imbarcati su altri voli, mentre la pista 14 dello scalo rimane per il momento bloccata. Mostra di più

Giovedì mattina un Airbus A220 della compagnia aerea lettone Air Baltic, che viaggiava da Zurigo verso Budapest per conto di Swiss, ha dovuto invertire la rotta a causa di un problema al carrello di atterraggio, come ha confermato la Swiss al «Blick».

L'aereo interessato, che aveva numero di volo LX2250, è dunque tornato all'aeroporto di Zurigo poco dopo il decollo. Secondo la compagnia elvetica, l'atterraggio sulla pista 14 è avvenuto senza problemi, ma il velivolo non è stato in grado di rullare fino alla posizione di parcheggio.

Lo scalo zurighese ha confermato l'incidente e ha regolato il traffico aereo di conseguenza. Gli atterraggi sono dunque stati «dirottati» sulla pista 16, mentre la pista 14 è rimasta bloccata per diverse ore.

L'aereo di Air Baltic volava per conto di Swiss. BRK News

Passeggeri sfollati in autobus

Dopo l'atterraggio in sicurezza, i 117 passeggeri sono stati portati al terminal in autobus. Swiss ha annunciato che si è poi occupata di trovare altri voli per tutte le persone.

La compagnia aerea si è scusata con tutti i coinvolti per l'inconveniente e ha assicurato che i passeggeri interessati potranno continuare il loro viaggio il prima possibile. La causa esatta del difetto del carrello d'atterraggio è in corso di accertamento.

Nonostante i problemi tecnici, l'aereo è stato sempre sotto controllo, ha sottolineato un portavoce. Non ci sono stati feriti.