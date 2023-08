Un altro presunto stupro di gruppo a Maiorca

Nella foto Magaluf, nell'ampia baia della capitale dell'isola Palma. È considerata la roccaforte delle vacanze degli inglesi a Maiorca. archivio Keystone

La polizia di Maiorca ha arrestato cinque francesi e uno svizzero per il presunto stupro di una 18enne britannica che era in vacanza sull'isola spagnola. Gli uomini si trovano in custodia cautelare. Non sarebbe il primo caso di stupro di gruppo in una delle note località balneari sull'isola.

Cinque turisti francesi e un turista svizzero sono stati arrestati per aver presumibilmente aggredito sessualmente una giovane donna britannica in Spagna.

Secondo quanto riferito dalla polizia spagnola mercoledì, l'incidente è avvenuto all'alba di lunedì in un hotel della località di Magaluf, sulla popolare isola di Maiorca.

I media spagnoli hanno riferito che il personale di sicurezza dell'hotel ha chiamato la polizia dopo aver trovato la donna britannica che gridava aiuto proprio fuori dall'edificio.

Atto filmato con il cellulare

Secondo quanto riferito, aveva accettato di accompagnare uno dei sospetti nella sua stanza. Poi, una volta arrivati lì, sarebbe stata aggredita sessualmente da tutti e sei gli indagati.

Secondo il quotidiano spagnolo «Ultima Hora», hanno anche filmato l'atto con le telecamere dei loro cellulari. Alla fine la donna è riuscita a fuggire.

La polizia ha arrestato i sospetti poco dopo. Un giudice ha ordinato la loro detenzione mentre proseguono le indagini. Lo ha dichiarato un portavoce della Guardia Civil spagnola, senza fornire ulteriori dettagli.

Un incidente simile un mese fa

Secondo la legge spagnola, la violenza sessuale comprende un'ampia gamma di reati, dall'abuso online ai palpeggiamenti indesiderati fino allo stupro, ognuno dei quali prevede pene diverse.

Solo un mese fa, un incidente simile si è verificato sulla Playa de Palma, un'altra località nota sull'isola di Maiorca, suscitando grande scalpore in Germania dato che in quell'occasione la polizia aveva arrestato sei tedeschi accusati di aver violentato una ragazza di 18 anni in un hotel il 13 luglio.