Un terremoto di magnitudo 4.4, con epicentro nei Campi Flegrei, ha colpito Napoli, con la gente che si è riversata per le strade della città. IMAGO/ZUMA Press

Ancora una volta la regione a ovest di Napoli è stata scossa da diversi terremoti, con epicentro nei Campi Flegrei, il supervulcano sotto la città. E la gente spaventata si è riversata sulle strade. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha raccomandato alla popolazione di mantenere la calma.

SDA / dpa / toko SDA

La popolosa zona occidentale della metropoli italiana di Napoli è stata nuovamente scossa da un forte terremoto. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa una magnitudo di 4.4.

La stazione di misurazione ha localizzato l'epicentro nei Campi Flegrei, il cosiddetto supervulcano sotto la città.

Nella città di Pozzuoli la gente è corsa in strada in preda al panico. Il traffico ferroviario è stato sospeso per precauzione. Le lezioni sono state cancellate in molte scuole.

Inizialmente non sono stati segnalati danni gravi. Molti vacanzieri si trovano attualmente nella regione, soprattutto nelle isole al largo, come Capri.

Dalle 12:06 è in corso un importante sciame sismico ai #CampiFlegrei composto da almeno una decina di scosse avvenute in rapida successione, tra cui un M 4.4 al largo di Pozzuoli e un M 3.5 poco a nord del centro cittadino. Lo sciame è ancora in corso, vediamo come evolve. pic.twitter.com/3UeB5TPssX — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) May 13, 2025

Il sindaco di Pozzuoli invita a mantenere la calma

Secondo l'INGV, la scossa di terremoto più forte è stata registrata poco dopo mezzogiorno, alle 12:07. Ci sono state anche molte altre scosse, che gli esperti chiamano «sciame». Queste sono state avvertite con particolare intensità nelle città intorno ai Campi Flegrei, come Pozzuoli.

Il sindaco Gigi Manzoni ha raccomandato di mantenere la calma. «Le forti scosse hanno inevitabilmente spaventato la popolazione», ha spiegato. Il primo cittadino ha dato istruzioni alle forze dell'ordine di scendere in strada con delle pattuglie.

Diverse scosse negli ultimi mesi

I Campi Flegrei sono un'area ad alta attività vulcanica nelle immediate vicinanze della metropoli di Napoli e da tempo sono colpiti da terremoti. Il più delle volte le scosse sono appena percettibili.

Negli ultimi mesi si sono però verificate diverse scosse più violente. Da undici anni la zona è in allerta gialla, che invita alla prudenza.

I supervulcani sono caratterizzati da una camera magmatica particolarmente grande e da un'enorme violenza. A differenza dei vulcani normali, esplodono, letteralmente. Ma nessuno può dire quando avverrà la prossima eruzione.

Anche il Vesuvio, la cui eruzione seppellì l'antica città di Pompei quasi 2000 anni fa, si trova vicino a Napoli. Oggi è un sito archeologico che è stato visitato da oltre quattro milioni di persone lo scorso anno.