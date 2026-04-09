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Ecco cos'è successo Un anziano perde la coincidenza delle FFS e finisce nel registro dei passeggeri «in nero»

Sven Ziegler

9.4.2026

Un percorso alternativo nell'app delle FFS si è rivelato costoso per un anziano (immagine illustrativa).
Un percorso alternativo nell'app delle FFS si è rivelato costoso per un anziano (immagine illustrativa).
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Un pensionato di 84 anni ha perso la coincidenza, seguendo un percorso alternativo consigliato dall'app delle FFS ed è finito sul registro svizzero dei passeggeri «in nero» (che viaggiano senza biglietto valido). Non è la prima volta che un anziano cade nella trappola delle tariffe.

Sven Ziegler

09.04.2026, 08:06

Hai fretta? blue News riassume per te

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Lukas Fierz aveva acquistato correttamente il biglietto per il viaggio da Küsnacht a Rafz, nel Canton Zurigo, tramite l'app delle FFS.

A causa del ritardo dell'autobus, ha perso la coincidenza a Zurigo-Stadelhofen. L'app gli ha suggerito un percorso alternativo via Winterthur, che Fierz ha seguito, come ha raccontato al quotidiano «Tages-Anzeiger».

Ma non si è reso conto che con il nuovo collegamento stava attraversando una comunità tariffale aggiuntiva. Al controllo dei biglietti è emerso che il suo non era valido.

Invece di 7,90 franchi sarebbe dovuto costare 9 franchi. Il risultato è stato un supplemento di 75 franchi e un'iscrizione nel registro dei passeggeri «in nero», vale a dire che viaggiano senza biglietto valido.

«Mi sono sentito trattato come un criminale», ha dichiarato Fierz al giornale. Aveva semplicemente scelto un percorso alternativo, non di proposito, ma a causa di un ritardo e su consiglio dell'app delle FFS.

Non si può pretendere che i viaggiatori conoscano a memoria tutte le zone e le loro tariffe.

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Le FFS riducono l'indennità, ma non l'iscrizione al registro

Fierz ha contattato l'assistenza delle FFS. Le ferrovie svizzere gli hanno ridotto il supplemento di 40 franchi. Ma l'iscrizione nel registro dei passeggeri senza biglietto no. Questa sarà cancellata solo dopo due anni, sempre che Fierz non commetta un altro errore.

Una preoccupazione che l'anziano prende sul serio: «Con l'avanzare dell'età, la memoria si deteriora e può capitare di acquistare il biglietto sbagliato o di dimenticare qualcosa».

Le FFS sono di parere diverso. Il portavoce Reto Schärli ha dichiarato al «Tages-Anzeiger» che tutti i viaggiatori dovrebbero essere trattati allo stesso modo e che i trasporti pubblici perdono centinaia di milioni di entrate ogni anno a causa di chi non compra il biglietto.

Fierz avrebbe anche potuto scegliere un percorso alternativo senza sovrapprezzo, con solo un leggero ritardo.

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Non si tratta di un caso isolato

Gli anziani che cadono involontariamente nelle trappole delle tariffe dei trasporti pubblici non sono un caso isolato. blue News ha già riportato il caso di una pensionata di 85 anni del Canton Berna che viaggiava su un autobus con il suo barboncino.

Quando è scesa dal mezzo di trasporto, ha lasciato uscire il cane dalla sua cesta per un breve periodo ed è stata multata perché non aveva il biglietto per i cani. Il Tribunale regionale di Thun le ha inflitto una multa di 945 franchi per un biglietto mancante del valore di cinque franchi.

Se non volete trovarvi in una situazione simile in futuro, le FFS consigliano di utilizzare la funzione Easy Ride della loro app. Questa funzione calcola automaticamente la tariffa in base al tragitto effettivamente percorso, indipendentemente da eventuali cambiamenti di percorso dell'ultimo minuto.

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