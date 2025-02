Arrestato in Thailandia un anziano svizzero che avrebbe abusato di una bimba

L'uomo è stato arrestato a Pattaya. (foto d'archivio) Caroline Bock/dpa/Archiv

Due cittadini svizzeri sono stati arrestati in Thailandia con gravi accuse. Uno dei due uomini avrebbe abusato di una bambina nel 2022. Dopo esser finito in manette, ora rischia l'espulsione.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo svizzero di 67 anni è stato arrestato a Pattaya per sospetto abuso di minore.

Un secondo svizzero (41 anni) è invece sospettato di aver cercato contatti con minori tramite app di incontri.

Al termine del processo entrambi gli uomini saranno espulsi dalla Thailandia. Mostra di più

Un uomo svizzero di 67 anni è stato arrestato martedì sera nella località turistica thailandese di Pattaya. Secondo i media locali, è accusato di aver abusato sessualmente di una bambina di nove anni nel 2022.

Per l'uomo era stato emesso un mandato di cattura che ha portato al suo arresto.

Dopo il fermo, il visto dell'anziano è stato immediatamente revocato. Ora sta affrontando un processo in Thailandia. Al termine, sarà espulso in Svizzera e gli sarà vietato di rientrare nel Paese orientale. L'uomo non ha ancora commentato le accuse.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato l'arresto di un cittadino elvetico. L'ambasciata svizzera a Bangkok è in contatto con le autorità locali e offre assistenza consolare.

Arrestato anche un secondo cittadino svizzero

Oltre al 67enne, è stato fermato anche un altro cittadino elvetico. Secondo i media thailandesi, Marcel O., 41 anni, si sarebbe recato nel Paese come turista nel 2023 e avrebbe cercato di entrare in contatto con minori tramite app di incontri.

Al suo ritorno in Thailandia nel 2025, è stato arrestato in un hotel di Chonburi. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato d'arresto che comprende diverse accuse di avances inappropriate nei confronti di minori.

Anche il DFAE ha confermato l'arresto e ha dichiarato che l'ambasciata a Bangkok sta sostenendo il secondo detenuto nell'ambito del suo programma di protezione consolare.

In questo contesto, il Maggiore Generale del Dipartimento dell'Immigrazione thailandese ha sottolineato che le autorità sono determinate a prendere provvedimenti coerenti contro i reati sessuali.