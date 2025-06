Un astice dorato, una colorazione straordinaria che si verifica solo in uno su 30 milioni, è stato salvato da un ristorante del Rhode Island e adesso vive al sicuro in un centro di biologia marina.

Hai fretta? blue News riassume per te L'astice dorato è un animale estremamente raro: se ne presenta uno su 30 milioni di esemplari.

Uno di questi è finito al ristorante Nordic di Charlestown in Rhode Island, ma la cucina ha deciso di non farlo finire in padella.

Il ristorante ha spontaneamente contattato il Biomes Marine Biology Center di North Kingstown, a cui ha donato l'astice e dove ora vive al sicuro. Mostra di più

Un astice dorato, una rarità che si presenta in appena uno su 30 milioni di esemplari, è stato salvato dalla cucina di un ristorante nel Rhode Island, come riporta il magazine di «RDS».

Invece di finire in padella, questo straordinario crostaceo è stato donato al Biomes Marine Biology Center di North Kingstown, dove ora vive al sicuro, affascinando visitatori di tutte le età.

La storia ha avuto inizio al ristorante Nordic di Charlestown, dove i gestori, riconoscendo l'eccezionalità dell'astice, hanno deciso di non cucinarlo. Al contrario hanno scelto di affidarlo al centro di biologia marina, riconoscendo il suo valore scientifico ed educativo.

Il risultato di una mutazione genetica estremamente rara

Mark Hall, proprietario del centro marino, ha spiegato: «L’aragosta blu è la preferita di tutti, ma c’è qualcosa nell’aragosta dorata che cattura davvero l’attenzione. La maggior parte delle persone pensa che sia una specie diversa di aragosta».

Questa colorazione dorata è il risultato di una mutazione genetica estremamente rara, ancora più straordinaria delle famose aragoste blu. L'astice dorato si distingue anche dagli esemplari arancioni, che, sebbene rari, sono più comuni e presentano una tonalità più scura.

Il salvataggio è avvenuto in modo del tutto spontaneo: il ristorante ha contattato il centro per offrire la donazione dell'animale. In meno di un’ora, l’astice è stato trasferito nella sua nuova casa, accompagnato da Joel Humphries, barista del locale ed ex volontario del Biomes Center.

Un modo per scoprire la biodiversità

Da allora, il crostaceo è diventato un'attrazione, specialmente per i bambini. Durante una visita di circa 50 alunni di quarta elementare, le reazioni entusiaste e gli sguardi meravigliati hanno confermato il suo impatto educativo.

Il Biomes Marine Biology Center, che ospita animali della Narragansett Bay e dell’Oceano Atlantico, è un luogo ideale per scoprire la biodiversità marina e comprendere l'importanza della conservazione degli ecosistemi acquatici.

Oggi, l'astice dorato nuota tranquillo nel suo nuovo ambiente, lontano da griglie e pentole. È diventato un simbolo di meraviglia naturale e un potente strumento educativo per sensibilizzare sulle bellezze e fragilità del nostro pianeta blu.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.