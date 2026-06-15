  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente Un autobus si ribalta in Brasile, morti sette giovani cestisti

SDA

15.6.2026 - 14:45

La vittoria del torneo, poi la tragedia. (foto simbolica)
La vittoria del torneo, poi la tragedia. (foto simbolica)
Keystone

Almeno sette giovani giocatori di basket sono morti e circa trenta persone sono rimaste ferite nel ribaltamento di un autobus avvenuto nella notte nello Stato brasiliano di Ceará. Lo riportano i media locali.

Keystone-SDA

15.06.2026, 14:45

15.06.2026, 14:55

L'incidente si è verificato lungo la strada statale CE-187, nei pressi della città di Tauá. La squadra stava rientrando a Juazeiro do Norte dopo aver partecipato e conquistato la vittoria al torneo Copa Sobral 2026 nella categoria under-19. Secondo le autorità, a bordo del mezzo viaggiavano in tutto circa quaranta persone.

Le vittime, tutte di sesso maschile, non sono state ancora identificate ufficialmente. Tra loro ci sarebbero anche due minorenni di 17 anni. Le squadre di soccorso sono intervenute poco dopo le 3 del mattino. Alcuni passeggeri erano rimasti intrappolati tra le lamiere e le operazioni di recupero dei corpi si sono concluse soltanto diverse ore più tardi. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della regione per ricevere assistenza medica.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco presenti sul posto, l'autista avrebbe fornito versioni contrastanti sull'accaduto, parlando inizialmente di un colpo di sonno e successivamente delle condizioni del manto stradale. Gli accertamenti dovranno stabilire se il ribaltamento sia stato causato da un errore umano o da eventuali problemi meccanici.

I più letti

Il re svedese Carlo Gustavo colto di sorpresa da una domanda sull'amore
Ikea introduce l'«ora del silenzio», ecco di cosa si tratta e come funziona
Una brasiliana di 21 anni muore precipitando da un ponte durante un rope jumping
Accordo tra Trump e l'Iran: ecco cosa è stato deciso e cosa resta da negoziare
La stampa sul deludente esordio della Svizzera: «Vittoria buttata al vento», «Punizione meritata»

Altre notizie

Vertici internazionali. Manifestazione anti-G7 a Ginevra: tre arresti provvisori

Vertici internazionaliManifestazione anti-G7 a Ginevra: tre arresti provvisori

Medio Oriente. Svizzera-Palestina: Rima Hassan incontra parlamentari a Berna

Medio OrienteSvizzera-Palestina: Rima Hassan incontra parlamentari a Berna

Criminalità minorile. Forte aumento delle infrazioni stradali commesse dai giovani

Criminalità minorileForte aumento delle infrazioni stradali commesse dai giovani