Un bambino di 4 anni visita lo zoo e si ammala gravemente, ecco cos'è successo

Una gita allo zoo si è trasformato in un incubo per una famiglia del Galles: il figlio di quattro anni è stato infettato da un pericoloso parassita e una successiva vacanza è finita per costare oltre 5'000 euro.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un bambino di quattro anni si è ammalato di criptosporidiosi, causata dal parassita Cryptosporidium, dopo una visita allo zoo.

In seguito, la famiglia si era recata in vacanza in Spagna, dove è stato curato in una clinica al costo di circa 5'000 euro.

Decine di altri visitatori hanno segnalato infezioni simili e la fattoria didattica ha interrotto ogni contatto con gli animali. Mostra di più

Quella che era iniziata come un'innocua gita familiare si è trasformata in una costosa situazione di emergenza per una famiglia del Galles: il figlio di quattro anni è stato infettato da un parassita dopo aver visitato uno zoo e ha dovuto essere curato all'estero.

Come riporta il quotidiano britannico «Daily Mail», il piccolo Michael ha visitato con la nonna uno zoo nel Galles meridionale.

Due giorni dopo, durante una vacanza di famiglia in Spagna, sono comparsi i primi sintomi: febbre, spossatezza e forte diarrea. I genitori inizialmente hanno sospettato si trattasse di un innocuo disturbo gastrico, ma le condizioni del bambino sono peggiorate rapidamente.

Michael è stato infine ricoverato in una clinica privata in Spagna. Il trattamento è costato alla famiglia circa 5'000 euro. Dopo tre giorni, il bambino di quattro anni ha potuto lasciare l'ospedale, completamente guarito.

Si è trattato del criptosporidio

Solo dopo il ritorno nel Regno Unito un test di laboratorio ha fatto chiarezza: Michael era stato infettato dal parassita Cryptosporidium, il criptosporidio, molto probabilmente durante la visita alla fattoria didattica.

Non è un caso isolato. Secondo le autorità sanitarie, almeno altre 74 persone sono state infettate dopo aver visitato lo stesso zoo. I gestori hanno ora sospeso tutti i programmi per accarezzare e dare da mangiare agli animali e stanno collaborando con le autorità.

Il parassita è altamente contagioso

Il parassita può essere presente anche nelle acque naturali, come dimostra un caso verificatosi in Scozia: una donna si è ammalata gravemente dopo aver nuotato in mare con degli amici.

Anche in questo caso la causa è stata il criptosporidio, probabilmente a causa dell'acqua contaminata. Secondo gli ambientalisti, in Scozia le acque reflue vengono regolarmente scaricate nei fiumi e nelle acque costiere, soprattutto nelle località balneari più frequentate.

Il parassita si trasmette attraverso il contatto con gli animali, le superfici o l'acqua contaminate. Anche quantità minime sono sufficienti a causare sintomi gravi, soprattutto nei bambini o nelle persone immunocompromesse.

I sintomi tipici comprendono diarrea e crampi addominali, nausea, vomito e talvolta sangue nelle feci. La malattia, la criptosporidiosi, dura di solito da una a due settimane, ma può durare molto di più nei casi più gravi.