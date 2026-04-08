Honored to have traveled further than any spread in history 🚀 Taking spreading smiles to new heights ❤️ pic.twitter.com/vDUJMi1qbS — Nutella (@NutellaUSA) April 6, 2026

Le riprese dalla stazione spaziale hanno mostrato un oggetto inaspettato fluttuare tra gli astronauti, scatenando l'ilarità sul web.

Hai fretta? blue News riassume per te La missione Artemis 2 sta facendo parlare di sé non solo per le pagine importanti che sta scrivendo sull'esplorazione spaziale.

Improvvisamente, davanti alla telecamera durante una diretta streaming, è infatti spuntato un barattolo di Nutella, che fluttuava nell'abitacolo.

Non si tratta di una trovata pubblicitaria, ma di un evento inaspettato che ha scatenato il web.

La NASA è intervenuta per spiegare cosa ci faceva il prodotto nella navicella insieme agli astronauti, abituati a cibo liofilizzato. Mostra di più

La missione Artemis 2 sta già scrivendo pagine importanti della storia dell'esplorazione spaziale. L'equipaggio a bordo della capsula Orion ha infatti stabilito di recente nuovi record.

Ma a catturare l'attenzione globale, nelle ultime ore, è stato anche un evento inaspettato, avvenuto durante una diretta streaming.

Come riporta, tra gli altri, «TGLa7», tra gli strumenti scientifici e le apparecchiature tecniche è infatti apparso un oggetto familiare a molti: un barattolo di Nutella, che fluttuava liberamente nell'abitacolo grazie all'assenza di gravità.

Immagini che hanno subito fatto il giro del web

Secondo alcuni si è trattato di una trovata studiata a tavolino per fare pubblicità al prodotto, ma in realtà la sequenza è stata del tutto spontanea e non montata.

E immediatamente dopo la messa in onda, le riprese hanno iniziato a circolare velocemente sui social media. In poco tempo il video è diventato virale e gli utenti hanno riempito i commenti di battute e osservazioni ironiche sulla situazione.

Molti hanno sottolineato l'unicità dell'evento definendolo la più grande pubblicità gratuita della storia: «Nessun team marketing sarebbe mai riuscito a ottenere una visibilità simile in modo così naturale».

Qualcuno ha anche scherzato sul fatto che quel barattolo «ha viaggiato più lontano da casa di chiunque altro».

La spiegazione della NASA sulla presenza della Nutella

La NASA è dovuta intervenire per chiarire la natura della presenza del prodotto a bordo, escludendo qualsiasi accordo commerciale o operazione di marketing intenzionale.

La spiegazione ufficiale rimanda alle regole standard per l'alimentazione degli astronauti: ogni membro dell'equipaggio può infatti portare con sé alcuni alimenti extra rispetto al menu base, composto principalmente da cibi liofilizzati studiati per ridurre il peso e i rischi operativi.

La crema di nocciola rientra quindi tra i piccoli piaceri personali concessi all'equipaggio durante il viaggio.