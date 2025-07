Ecco come un barboncino condanna una truffatrice milionaria a Maiorca

Ina Z. ha finto la propria morte per sfuggire a un procedimento giudiziario. Ma in realtà la 51enne tedesca viveva a Maiorca, finché una foto con il suo barboncino reale sui social media si è rivelata la sua rovina (immagine simbolica). IMAGO/imagebroker

Ina Z. ha finto la sua morte per sfuggire alla giustizia, ma in realtà la 51enne vive a Maiorca. Fino a quando una foto del suo cane su internet è diventata la sua rovina. La tedesca deve affrontare ora un processo.

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Ina Z. ha frodato il suo ex datore di lavoro, presso il quale ha lavorato dal 2009 al 2019, di oltre 2,3 milioni di euro.

Quando si è trattato di affrontare il processo, la 51enne tedesca ha finto di essere morta, ma la donna vive in realtà sull'isola spagnola di Maiorca.

Una foto pubblicata su internet con il suo barboncino reale è però diventata la sua rovina. Mostra di più

Ina Z., 51 anni, è accusata di aver frodato il suo ex datore di lavoro, dove ha lavorato dal 2009 al 2019.

Secondo l'accusa, ha ripetutamente trasferito ingenti somme di denaro dal conto dell'azienda, presumibilmente per pagare gli arretrati fiscali. In realtà il denaro confluiva su conti propri o controllati dalla donna.

Più di 2,3 milioni di euro sono scomparsi senza lasciare traccia, scrive la «Bild». Solo 216'292 euro sono finiti effettivamente sul conto del fisco.

Quando la donna doveva presentarsi a un'udienza in tribunale sull'isola spagnola di Maiorca nel novembre 2020, i suoi genitori hanno improvvisamente comunicato che la figlia era morta a marzo in un incidente stradale a Rostock, in Germania.

La società ha dubitato delle dichiarazioni dei genitori

La sorella dell'imputata, Anne Z., si è quindi presentata all'udienza prevista e ha presentato ai giudici un certificato di morte falsificato.

La società danneggiata ha dubitato delle dichiarazioni dei genitori e della sorella e ha quindi incaricato un'agenzia investigativa privata. Nel corso dell'indagine, gli investigatori sono giunti alla conclusione che la donna viveva sotto falsa identità nella città di Santa Ponça a Maiorca.

Gli inquirenti sapevano dalle alcune foto su internet che Ina era la proprietaria di un barboncino reali. Questi animali non sono molto comuni a Maiorca.

Così un uomo che portava regolarmente a spasso il proprio barboncino a Santa Ponça ha potuto condurre gli investigatori alla casa della persona che stavano cercando. La polizia è riuscita ad arrestare Ina poco dopo. La 51enne ha ammesso la sua vera identità.

1,55 milioni di euro di risarcimento danni

All'inizio del processo, l'imputata si è dichiarata colpevole, secondo quanto riportato dal «Mallorca Zeitung», e ha negoziato un accordo con il giudice incaricato. Ciò è stato confermato da una portavoce del tribunale per il settimanale in lingua tedesca.

Secondo la «Bild», il tribunale di Palma di Maiorca ha concordato con la donna una pena sospesa di due anni e sette mesi. La sentenza piuttosto clemente sarebbe stata raggiunta anche perché Ina è riuscita a depositare 1,55 milioni di euro come risarcimento.

La sorella dell'imputata è stata condannata a tre mesi di reclusione con la condizionale.