Il beluga avvistato in Norvegia Keystone

Un beluga, un cetaceo che tradizionalmente vive nelle acque artiche, nuota da diversi giorni in un fiume a circa 60 chilometri a ovest di Oslo, secondo le immagini diffuse dai media norvegesi.

Keystone-SDA SDA

La balena bianca è stata avvistata questa mattina in un tratto del fiume Drammen, vicino alla città di Hokksund, secondo l'emittente pubblica Nrk.

«La sua presenza nelle acque della Scandinavia meridionale non è frequente, ma si tratta di un animale che può vivere in acqua dolce», spiega Marie-Anne Blanchet, ricercatrice presso l'Istituto Polare Norvegese. Il mammifero «sembra essere un adulto, in buona salute e sembra nuotare normalmente. Tuttavia, non sappiamo perché si trovi qui», ha dichiarato all'agenzia Afp.

Generalmente, questi cetacei si spostano per tre motivi: nutrirsi, riprodursi e sfuggire ai predatori, ha indicato la stessa fonte. I beluga vivono tradizionalmente molto più a nord, vicino alla Groenlandia, o nelle acque dell'Artico russo o norvegese. Alcuni esemplari si avventurano occasionalmente più a sud nell'Atlantico, ma molto raramente in queste acque vicino alla capitale norvegese, secondo Blanchet. «In teoria, sarebbe in grado di ritrovare la strada per il suo habitat naturale, ma il contatto con gli esseri umani non è l'ideale. L'unica cosa da fare è lasciarli in pace», ha aggiunto la ricercatrice.

Il beluga è un grande mammifero cetaceo (lungo 5 metri) dotato di denti e viene spesso chiamato balena bianca. Una piccola popolazione di beluga vive nell'estuario del fiume San Lorenzo in Canada.