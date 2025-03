Un bimbo rapito dalla madre è stato ritrovato 7 anni dopo grazie a un po' di fortuna

Questo bambino era stato rapito dalla madre ad Atlanta nel 2017. E ora è stato ritrovato, vivo! www.missingkids.org

Il 14enne Abdul Aziz Khan era stati portato via dalla madre ad Atlanta, in Georgia, nel 2017 e ora è stato ritrovato dalla Polizia a Denver, in Colorado. Era con la madre e un uomo, che erano appena stati arrestati per essersi introdotti in un'abitazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Un ragazzo di 14 anni viene ritrovato vicino a Denver, in Colorado, sette anni dopo il suo rapimento.

Il ritrovamento è avvenuto dopo che la madre è stata arrestata per aver fatto irruzione in una casa.

La donna ha rapito il figlio quando ha capito che la disputa per la custodia del figlio con il padre si sarebbe conclusa a favore di quest'ultimo. Mostra di più

Un adolescente, rapito dalla madre ad Atlanta ben sette anni fa, è stato ritrovato vivo in Colorado. Lo riporta «NBC News». Le autorità hanno dichiarato di aver beccato la madre del ragazzo il 23 febbraio mentre si introduceva in un'abitazione a sud di Denver e in seguito l'hanno arrestata.

Gli agenti dell'ufficio dello sceriffo della contea di Douglas hanno in seguito trovato l'ora 14enne Abdul Aziz Khan in un'auto ferma fuori dalla casa. Le autorità federali lo avevano cercato in 11 Stati per ben cinque anni senza successo, ha dichiarato Kirk Taylor, U.S. Marshal per il Colorado.

Il caso era ormai considerato un «Cold Case», ha dichiarato ai giornalisti.

A young boy who was reported missing in Georgia several years ago has been found safe roughly 1,400 miles away. More info: https://t.co/jlVzEvIdC3 #missingkids pic.twitter.com/gUEqKez8uP — WJCL News (@WJCLNews) March 5, 2025

Rabia Khalid e Elliot Bourgeois sono stati arrestati dopo che il proprietario di casa li ha visti entrare, attraverso una telecamera di sorveglianza, nella sua abitazione ormai sfitta e in vendita, ha riferito lo sceriffo Darren Weekly.

La 40enne e il 42enne hanno inizialmente dichiarato di essere associati a un agente immobiliare, ma alla fine le autorità hanno scoperto la vera identità di Khalid e quindi il mandato di arresto della Louisiana per rapimento, ha aggiunto Weekly.

Rapito dopo una disputa per la custodia

Khalid è quindi stata accusata di associazione a delinquere finalizzata al rapimento e di altri reati, ha dichiarato il procuratore del 23° distretto giudiziario George Brauchler.

Anche Bourgeois è stato accusato di numerosi reati, tra cui il rapimento.

Entrambi sono in custodia con una cauzione fissata a 1 milione di dollari.

UPDATE: Aziz Khan, who was profiled in the episode ‘Abducted by a Parent’ on @netflix, has been found near Denver, Colorado. His father Abdul has met with the Douglas County Sheriff’s Office, and more information can be found on their website. https://t.co/eFIGfA75XL



Aziz was… pic.twitter.com/9CEejaa4j6 — Unsolved Mysteries (@Unsolved) March 5, 2025

Aziz è stato rapito nel novembre 2017 ad Atlanta quando aveva sette anni a seguito di una disputa per la sua custodia. C'erano accuse penali contro il padre, ma furono ritirate quando divenne chiaro che avrebbe ricevuto la custodia, ha spiegato Weekly.

Il caso del bambino rapito dalla madre è stato anche presentato nella serie Netflix «Unsolved Mysteries».

Il ritorno in famiglia «una transizione»

Non è chiaro se Aziz sapesse di essere stato rapito. Quando gli agenti si sono avvicinati a lui ha immediatamente chiamato Khalid e Bourgeois e sembrava preparato su cosa dire alle autorità.

Il 14enne e un altro bambino che si trovava con lui nel veicolo, la cui identità non è stata resa nota, sembravano in buona salute, ha detto lo sceriffo. Entrambi sono stati presi in custodia protettiva.

Weekly ha descritto il ricongiungimento di Aziz con la sua famiglia come una «transizione» e ha detto che il processo è in corso.

In una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio dello sceriffo, la famiglia ha espresso sollievo per il ritrovamento dell'ora adolescente e ha ringraziato per il sostegno ricevuto negli ultimi sette anni. «Ora, mentre compiamo i prossimi passi, chiediamo la privacy per poter andare avanti come famiglia e riprenderci insieme gli anni persi».

