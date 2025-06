Un biologo trascorre 240 giorni da solo su un atollo polinesiano

La spiaggia di sabbia bianca dell'isola privata di Nukutepipi, nell'arcipelago delle Tuamotu, nella Polinesia francese. Mike LEYRAL / AFP

Un biologo marino ha trascorso quasi otto mesi in un atollo isolato dell'arcipelago delle Tuamotu, nella Polinesia francese. Un'esperienza scientifica e umana senza precedenti, in completa autonomia, in cui Matthieu Juncker ha cercato di conciliare il rigore dei dati con la sua esperienza emotiva.

ETX Studio Relax

Tornato in Nuova Caledonia dalla fine di febbraio, dove vive, il 40enne sta condividendo la sua avventura attraverso conferenze, mentre lavora ad articoli scientifici. A Parigi è in corso il montaggio di un documentario.

«I dati sono una cosa, ma vedere il corallo morire davanti ai miei occhi mi ha provocato un'emozione mai provata prima», ha dichiarato Juncker all'AFP.

Questa immersione prolungata gli ha permesso di osservare da vicino gli sconvolgimenti ecologici in atto in questa parte del Pacifico meridionale. Il suo primo articolo si concentrerà sullo stato di salute della barriera corallina, colpita da un'ondata di calore marino senza precedenti in questo oceano.

«Un terzo della barriera corallina è morto. La temperatura dell'acqua è rimasta a 30,5 gradi per più di cinque settimane, fino a sei metri di profondità», spiega.

Altre due pubblicazioni si concentreranno sul titi, o cavalluccio delle Tuamotu, un uccello endemico. Una analizzerà il crollo della sua popolazione, che è passata da circa 185 individui nel 2003 a circa sessanta nel 2024. L'altro analizzerà i comportamenti dell'animale finora poco conosciuti, a volte in contrasto con la letteratura scientifica.

«Quello che ho imparato è che molte cose che pensavo di sapere erano sbagliate», osserva.

«Ti senti così insignificante»

Per lo scienziato, questo tipo di viaggio a lunga distanza consente un'osservazione dettagliata, impossibile nelle missioni scientifiche tradizionali in cui il tempo è serrato.

Per esempio ha arricchito le nostre conoscenze sui granchi del cocco osservando comportamenti in mare finora insospettabili, quando si pensava che vi si recassero solo per riprodursi.

Ma al di là dei risultati, questa spedizione è stata anche un viaggio interiore. La durata, l'isolamento e l'ambiente mutevole - dove le tempeste spostano centinaia di metri cubi di sabbia durante la notte, modificando la faccia del motu (isolotto) - lo hanno lasciato con un senso di vertigine.

«Ti senti così insignificante in mezzo alla laguna, di notte, sotto il cielo stellato». Ricorda una solitudine a volte violenta, sentita «come un coltello nello stomaco», ma anche un forte senso di appartenenza al mondo vivente.

«Ero ipersensibile al mio ambiente», sottolinea il naturalista, motivato dal desiderio, nel suo piccolo, di contribuire alla sua conservazione.

Missione interrotta

Ma l'esperimento è stato interrotto dall'insurrezione in Nuova Caledonia nel maggio 2024. Non riuscendo a raggiungere i suoi cari con il telefono satellitare, decise di lasciare l'atollo per ritrovarli. Ma tornò dopo un'interruzione di un mese e mezzo, per completare la sua missione.

Da allora ha raccontato la sua avventura in occasione di conferenze, difendendo un approccio sensibile alla ricerca, convinto che «l'esplorazione vale solo se è condivisa».

La sua visita ha dato vita a un movimento locale: il 15 gennaio è stata creata un'associazione dedicata alla protezione di questi fragili ecosistemi. Conta già 180 membri provenienti dai motus vicini.

Il grande pubblico potrà presto scoprire la sua storia al cinema. Un documentario, basato su quasi 300 ore di riprese, prodotto da Galatée Films - che ha prodotto «Microcosmos» - France Télévisions e Ushuaïa, è previsto per l'autunno.