Un Boeing della Singapore Airlines non è riuscito ad atterrare a Zurigo lunedì a causa del forte vento e ha dovuto deviare su Basilea. Keystone

Grandi problemi in avvicinamento: dopo due tentativi falliti per atterrare a Zurigo, un Boeing 777-300 della Singapore Airlines ha dovuto deviare su Basilea. I passeggeri se la sono cavata con uno spavento.

Hai fretta? blue News riassume per te Un aereo passeggeri della Singapore Airlines ha avuto problemi durante l'avvicinamento all'aeroporto di Zurigo-Kloten.

Due tentativi di atterraggio sono falliti e il volo ha dovuto essere deviato per evitare un incidente.

L'aereo, con 248 passeggeri a bordo, è infine atterrato in sicurezza a Basilea. Mostra di più

Sono arrivati a Basilea invece che all'aeroporto di Zurigo: i passeggeri del volo SQ346 della Singapore Airlines, partito alla 01h30 di mattina da Singapore (ora locale), hanno avuto un arrivo turbolento in Svizzera lunedì.

L'equipaggio del Boeing 777-300ER non è riuscito per due volte ad atterrare a Zurigo, riferisce il «Blick».

I piloti hanno interrotto il primo tentativo di atterraggio mentre erano ancora in volo. Nel secondo tentativo, il Boeing aveva già preso contatto con il suolo, ma ha dovuto decollare. Il volo è stato quindi dirottato all'EuroAirport di Basilea.

La compagnia aerea ha confermato l'incidente al Blick, citando le condizioni meteorologiche come causa dei problemi. Lunedì a Zurigo si è verificato un pericoloso «wind shear».

Questi venti forti si verificano solo in una piccola area e sono molto pericolosi per gli aerei in fase di atterraggio. Per rimanere stabili alle basse velocità, vengono utilizzati flap aggiuntivi: i venti forti possono esercitare una pressione tale sulle ali da far precipitare l'aereo.

L'aspetto insolito dell'incidente è che apparentemente solo l'aereo proveniente da Singapore ha avuto problemi con le condizioni del vento a Zurigo-Kloten lunedì. Elena Stern, portavoce dell'aeroporto, lo ha confermato al Blick.

L'aereo, stando al portavoce della compagnia, è atterrato in tutta sicurezza a Basilea alle 07h45. «L'obiettivo è riportare i passeggeri il più rapidamente possibile a Zurigo». Il velivolo è ripartito da Basilea attorno alle 12h30.