Kantonspolizei Zürich

Mercoledì sera, a Birmensdorf, un'auto sportiva da 830 CV ha invaso la corsia opposta e si è schiantata frontalmente contro un'auto che viaggiava nella direzione giusta. Quattro persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite.

Stefan Michel Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Un autista di 52 anni perde il controllo del suo bolide sportivo da 830 CV vicino a Birmensdorf (Zurigo) e si schianta frontalmente contro un'auto in arrivo.

Nella vettura viaggiavano due donne e due bambini. Tutti sono stati portati in ospedale con ferite da lievi a moderate.

Anche la persona che ha causato l'incidente e il suo passeggero sono stati sottoposti a controlli medici.

La polizia cantonale di Zurigo e la procura stanno indagando per sospetto eccesso di velocità. Mostra di più

È l'orrore di ogni automobilista: essere investiti frontalmente da un'auto che viaggia ad alta velocità nella propria corsia e non avere modo di evitarla.

È esattamente quello che è successo a un'automobilista e ai suoi tre passeggeri, due dei quali erano bambini.

L'incidente è avvenuto mercoledì, intorno alle 16.45, sulla Waldeggstrasse in direzione Uitikon-Waldegg, nel Canton Zurigo.

Secondo i primi accertamenti della Polizia, un conducente di 52 anni ha perso il controllo della sua auto sportiva da 830 CV mentre accelerava bruscamente.

L'auto ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con un'altra che viaggiava nella direzione opposta. Due donne, di 32 e 65 anni, e due bambini, di 6 e 11 anni, erano a bordo del veicolo colpito.

Sospetto eccesso di velocità

I quattro occupanti del veicolo colpito sono stati portati in ospedale con ferite da lievi a moderate. Anche la persona sospettata di aver causato l'incidente e il suo passeggero sono stati ricoverati per accertamenti medici.

Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza dell'ospedale Limmattal e della Protezione e soccorso di Zurigo.

La Polizia cantonale sta ora indagando sulle cause esatte dell'incidente insieme alla procura di Limmattal-Albis.

È in corso un procedimento contro il 52enne per sospetto eccesso di velocità. Entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati.