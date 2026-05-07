Canton ZurigoUn bolide si schianta contro un'auto: in quattro, tra cui due bambini, all'ospedale
Stefan Michel
7.5.2026
Mercoledì sera, a Birmensdorf, un'auto sportiva da 830 CV ha invaso la corsia opposta e si è schiantata frontalmente contro un'auto che viaggiava nella direzione giusta. Quattro persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite.
Stefan Michel
07.05.2026, 11:35
Stefan Michel
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Un autista di 52 anni perde il controllo del suo bolide sportivo da 830 CV vicino a Birmensdorf (Zurigo) e si schianta frontalmente contro un'auto in arrivo.
Nella vettura viaggiavano due donne e due bambini. Tutti sono stati portati in ospedale con ferite da lievi a moderate.
Anche la persona che ha causato l'incidente e il suo passeggero sono stati sottoposti a controlli medici.
La polizia cantonale di Zurigo e la procura stanno indagando per sospetto eccesso di velocità.
È l'orrore di ogni automobilista: essere investiti frontalmente da un'auto che viaggia ad alta velocità nella propria corsia e non avere modo di evitarla.
È esattamente quello che è successo a un'automobilista e ai suoi tre passeggeri, due dei quali erano bambini.
L'incidente è avvenuto mercoledì, intorno alle 16.45, sulla Waldeggstrasse in direzione Uitikon-Waldegg, nel Canton Zurigo.
Secondo i primi accertamenti della Polizia, un conducente di 52 anni ha perso il controllo della sua auto sportiva da 830 CV mentre accelerava bruscamente.
L'auto ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con un'altra che viaggiava nella direzione opposta. Due donne, di 32 e 65 anni, e due bambini, di 6 e 11 anni, erano a bordo del veicolo colpito.
Sospetto eccesso di velocità
I quattro occupanti del veicolo colpito sono stati portati in ospedale con ferite da lievi a moderate. Anche la persona sospettata di aver causato l'incidente e il suo passeggero sono stati ricoverati per accertamenti medici.
Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza dell'ospedale Limmattal e della Protezione e soccorso di Zurigo.
La Polizia cantonale sta ora indagando sulle cause esatte dell'incidente insieme alla procura di Limmattal-Albis.
È in corso un procedimento contro il 52enne per sospetto eccesso di velocità. Entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati.