Un branco di lupi è attivo nei dintorni del comune alto vallesano di Zeneggen. La paura si sta diffondendo tra la popolazione, soprattutto perché gli animali vengono ripetutamente uccisi nelle immediate vicinanze delle aree residenziali.

Nella regione intorno al comune alto vallesano di Zeneggen, i lupi hanno già ucciso numerose pecore quest'autunno.

Le ultime predazioni stanno causando paura tra la popolazione, soprattutto perché alcune di esse si verificano nelle immediate vicinanze di aree residenziali, come riportato da «pomona.media». Il territorio del branco di lupi attraversa persino un percorso scolastico.

«Deve succedere qualcosa immediatamente», ha dichiarato Andreas Imstepf, sindaco di Zeneggen. Gli scolari sono ora in giro all'imbrunire e di notte senza illuminazione stradale.

Negli ultimi giorni, in paese gli è stato spesso chiesto chi vuole continuare a far camminare i propri figli da soli su questi sentieri al tramonto o di notte. «Finora nessuno ha detto di sì».

La telecamera cattura sei lupi

Il branco di lupi si sposta tra i quartieri e i villaggi della regione. Nella notte tra sabato e domenica, sei lupi sarebbero stati fotografati da una telecamera di monitoraggio tra Bürchen - il comune confinante con Zeneggen - e il vicino villaggio di Unterbäch.

Secondo «pomona.media», Andreas Imstepf ha scritto al prefetto del distretto di Visp, Aurelia Zimmermann: «I lupi si stanno scatenando a Zeneggen, a volte in mezzo alle aree residenziali. Nonostante le misure di protezione del bestiame, stanno facendo una strage».

«Gli animali sono stati uccisi a Zeneggen nelle immediate vicinanze di edifici residenziali».

Le autorità comunali hanno chiesto un incontro con le autorità cantonali, che non hanno ancora risposto.

Il lupo è stato per anni oggetto di un acceso dibattito in tutta la Svizzera. Solo all'inizio di novembre il Consiglio federale ha introdotto una regolamentazione preventiva dei branchi. Significa che dal 1° dicembre i cantoni potranno sparare ai lupi come misura preventiva, e non solo a danno avvenuto.