Un cameriere chiede a una madre e a suo figlio autistico di lasciare il ristorante, scatta la polemica

Il cameriere chiede di lasciare il ristorante, la mamma rimane scioccata. Frame video TikTok

Un episodio spiacevole ha coinvolto una madre americana e il suo bambino autistico, cacciati da un ristorante nel New Jersey. Il video dell'accaduto, condiviso su TikTok, ha suscitato un acceso dibattito online.

Redazione blue News ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te In un ristorante della contea di Bergen, nel New Jersey, si è verificato un episodio che ha suscitato indignazione: una madre e suo figlio autistico sono stati invitati a lasciare il locale.

L'incidente è stato documentato in un video pubblicato su TikTok, che ha rapidamente attirato l'attenzione del pubblico e sollevato un dibattito sulla sensibilità verso le persone con disabilità.

Nel video si vede un cameriere che si avvicina al tavolo della donna, portando via un piatto e un bicchiere di vino ancora intatti, mentre afferma: «In questo caso dobbiamo accorciare la cena».

La madre, visibilmente sorpresa e delusa, si alza e lascia il ristorante con il suo bambino, esprimendo il suo disappunto: «Ho capito, non tutti i bambini sono uguali». Mostra di più

Reazioni disparate online

La situazione è stata ulteriormente complicata dai commenti online, che hanno mostrato opinioni contrastanti. Alcuni utenti hanno sostenuto la madre, mentre altri hanno ipotizzato che l'episodio potesse essere una messa in scena.

Un commento in particolare ha sollevato dubbi: «La vera domanda è cosa succede prima: i ristoranti non ti chiedono semplicemente di andartene subito».

Secondo quanto riportato, la madre aveva informato il ristorante della presenza del suo bambino di due anni e aveva richiesto un seggiolone o un sistema alternativo per far sedere il figlio in modo sicuro.

Nonostante ciò, il personale del ristorante ha deciso di allontanarla, sostenendo che il bambino avrebbe potuto disturbare gli altri clienti.

La madre ha sottolineato che il suo bambino non era stato particolarmente irrequieto durante la permanenza nel locale. Questo dettaglio ha alimentato ulteriormente la discussione online, con molti che hanno criticato il comportamento del ristorante e chiesto maggiore comprensione e inclusività per le famiglie con bambini autistici.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.