Un capodoglio morto al largo dell'isola di Sylt rischia di esplodere all'improvviso

Le balene si spiaggiano ripetutamente al largo delle coste tedesche a causa del disorientamento: il capodoglio si trova proprio al largo della costa. Immagine: Schutzstation-Wattenmeer.de

Un capodoglio lungo circa 14 metri è stato trovato senza vita al largo di Sylt, nel nord della Germania. Mentre chi di dovere si prepara a recuperarlo, gli esperti avvertono di non avvicinarsi alla carcassa: a causa della pressione interna potrebbe infatti scoppiare da un momento all'altro.

Hai fretta? blue News riassume per te Un capodoglio morto lungo tra i 12 e i 14 metri è stato trovato al largo dell'isola di Sylt, nel nord della Germania.

I pescatori hanno trainato la carcassa fino al porto e l'hanno messa in sicurezza.

Gli esperti avvertono del rischio di esplosione a causa dei gas di decomposizione all'interno della carcassa.

I capodogli si arenano spesso nel Mare del Nord a causa del disorientamento.

I rifiuti di plastica o le reti da pesca potrebbero essere le cause della morte. Mostra di più

Un ritrovamento sensazionale è stato fatto al largo della costa di Sylt, nel nord della Germania: un capodoglio morto, lungo 12-14 metri, che galleggia nell'acqua.

Secondo il Centro di protezione del Mare di Wadden, che ha scoperto l'animale venerdì sera, si tratta probabilmente di un giovane animale, dato che i maschi adulti possono raggiungere i 20 metri di lunghezza.

Sabato mattina, il mammifero è andato alla deriva prima a sud di Hörnum-Odde e poi a est dell'isola. I pescatori hanno infine trainato la carcassa fino al porto e l'hanno messa in sicurezza.

L'animale sarà esaminato e trasportato via oggi, lunedì, come ha dichiarato alla «Bild» Rainer Schulz del centro di conservazione.

Schulz ha anche avvertito di non avvicinarsi dato che c'è il rischio di esplosione a causa dei gas di decomposizione che ci sono all'interno del capodoglio: «Galleggia sull'acqua e si sarebbe già aperto sul dorso. E sotto la pressione dei gas, potrebbe esplodere anche in altri punti».

Disorientamento spesso fatale per i capodogli nel Mare del Nord

Non è raro trovare dei capodogli che si arenano nel Mare del Nord. Una tragedia in particolare aveva fatto notizia nel 2016, quando ben 30 di questi mammiferi avevano perso la vita in zona.

Questi animali sono specializzati nell'ecolocalizzazione in acque profonde e spesso perdono l'orientamento nel poco profondo Mare del Nord. Il rumore delle navi e altri suoni rendono ancora più difficile per loro ritrovare la strada verso il mare aperto.

Un dato interessante: sono quasi esclusivamente i capodogli maschi a spostarsi in queste zone, mentre le femmine evitano le acque più fredde.

Resta da capire cosa abbia causato la morte di questa balenottera. Potrebbe anche essere stata uccisa da rifiuti di plastica ingeriti o essere rimasta impigliata in reti o corde, entrambi pericoli sempre fatali per i giganti marini.