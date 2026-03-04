Un cardinale beccato con un cellulare durante il Conclave che elesse Papa Leone

I cardinali elettori nella Cappella Sistina sda

Le rigide misure di sicurezza vaticane hanno subito una violazione inattesa durante l'ultimo Conclave. Il ritrovamento di un dispositivo elettronico tra i cardinali ha creato momenti di tensione prima della fumata bianca.

L'elezione del successore di Papa Francesco resterà negli annali per un dettaglio insolito, emerso però solamente ora.

Nel maggio del 2025 i cardinali elettori si erano riuniti all'interno del Vaticano per adempiere al loro dovere più sacro. L'atmosfera era carica di solennità e di aspettativa. Eppure un evento imprevisto ha rischiato di turbare la necessaria serenità del momento.

Ricordiamo che la segretezza è il pilastro fondamentale di ogni Conclave moderno: le regole impongono infatti un isolamento totale dal mondo esterno e quindi nessuna informazione deve entrare o uscire dalla Cappella Sistina.

Nonostante ciò, come riporta «Il Messaggero», la procedura ha subito un intoppo sorprendente perché uno dei 133 porporati è stato trovato in possesso di un cellulare.

A parlarne sono gli autori del libro «L'ultimo conclave», che, commentando l'accaduto, lo hanno definito «una scena inimmaginabile persino per un film e mai vista prima nella storia dei conclavi moderni».

Altri dettagli non sono noti e alla fine l'elezione si è svolta correttamente. Com'è noto la scelta dei cardinali è ricaduta sulla persona di Robert Prevost. La decisione definitiva è arrivata alla quarta votazione, avvenuta l'8 maggio 2025, quando quello che sarebbe poi diventato Papa Leone XIV ha vinto con un totale di 108 voti.

L'episodio del cellulare ha però decisamente aggiunto una nota di colore a un evento storico.