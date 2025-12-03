  1. Clienti privati
Svelati i primi nomi Un cartellone prevalentemente francofono per il festival neocastellano Festi'neuch 2026

SDA

3.12.2025 - 11:15

La cantante e attrice francese Vanessa Paradis è fra gli artisti principali in programma a Festi'neuch il prossimo giugno. (immagine d'archivio)
La cantante e attrice francese Vanessa Paradis è fra gli artisti principali in programma a Festi'neuch il prossimo giugno. (immagine d'archivio)
Keystone

Il festival neocastellano Festi'neuch ha svelato i primi nomi della 25esima edizione, che si terrà dall'11 al 14 giugno. Fra gli artisti in cartellone molti francofoni quali Vanessa Paradis, Feu! Chatterton e Jean-Louis Aubert. In programma ci sono anche The Hives.

Keystone-SDA

03.12.2025, 11:15

03.12.2025, 11:20

Jean-Louis Aubert, figura di spicco del gruppo francese Téléphone, sarà per la prima volta a Neuchâtel, mentre la rock band Feu! Chatterton proporrà un concerto intimo e elettrico, indicano gli organizzatori in una nota odierna.

In programma anche il trio hip hop di Belfast, Kneecap, e la musica tecno medievale del francese Perceval. Si esibiranno a Festi'neuch anche la cantante franco-comoriana Imany e la francese Lorie, considerata un'icona degli anni 2000 nel mondo francofono. A far danzare il pubblico ci penseranno anche gli svedesi di The Hives con il loro garage rock.

Il programma completo verrà annunciato a fine febbraio 2026. I biglietti per l'evento sono già in vendita.

