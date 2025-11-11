  1. Clienti privati
Shock in alto mare Un catamarano da escursione affonda nei Caraibi, a bordo anche bambini e anziani

Sven Ziegler

11.11.2025

I passeggeri hanno dovuto nuotare per salvarsi.
Un'escursione sulla «Mein Schiff 1» ha preso una piega drammatica nella Repubblica dominicana. Un catamarano che trasportava più di 50 crocieristi è affondato. Fortunatamente tutte le persone a bordo sono state salvate, ma hanno passato attimi di pura paura. Ora sono in corso gravi accuse e indagini su quanto successo.

Redazione blue News

11.11.2025, 09:18

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un catamarano da escursione che trasportava i passeggeri della «Mein Schiff 1» è affondato al largo della costa della Repubblica dominicana.
  • Tutti gli ospiti sono stati salvati in un'operazione su larga scala.
  • I parenti accusano l'operatore di crociere di non aver reagito, mentre TUI Cruises è in trattativa con le autorità per chiarire le cause.
Una gita di un giorno sulla baia di Samaná in acque blu turchesi e con il sole che scalda i cuori: un classico per gli ospiti della crociera «Mein Schiff 1».

Ma sabato, per più di 50 turisti, il tour si è concluso con momenti di paura e shock: secondo «RTL», il catamarano «Boca de Yuma I», che viaggiava per conto della nave da crociera, ha improvvisamente iniziato a imbarcare acqua e alla fine è affondato completamente.

Secondo il portale «Travelnews», l'imbarcazione si è trovata in difficoltà a pochi chilometri dalla costa della Repubblica Dominicana.

Foto e video mostrano i vacanzieri disperati in mare, con fortunatamente addosso i giubbotti di salvataggio, mentre le forze della marina dominicana sono arrivate e hanno preso a bordo il gruppo.

Nessuno è rimasto ferito, ma le scene danno l'idea di quanto sia stato evitato per un soffio un incidente decisamente più grave.

Secondo RTL, tra i passeggeri c'erano anche bambini e persone anziane. L'offerta di escursione era prenotabile direttamente tramite «Mein Schiff». Alcuni parenti accusano ora la compagnia di non aver reagito o di non essere a conoscenza dell'incidente.

Le cause sono al momento del tutto oscure

TUI Cruises respinge le accuse. Una portavoce ha confermato alla «Bild» che si trattava di un'imbarcazione gestita esternamente: «Il catamarano da escursione di un fornitore esterno è affondato durante un'escursione».

Sono in stretto dialogo con il fornitore e con le autorità locali per chiarire i retroscena. La sicurezza degli ospiti per loro, chiarisce, ha la massima priorità.

La causa dell'ingresso dell'acqua non è ancora chiara ed è oggetto di un'indagine in corso.

RTL ha intervistato un gruppo di passeggeri, che parla di «momenti di caos» in mare aperto. Altri hanno lodato la rapida reazione dei soccorritori dominicani, che si sono recati sul luogo dell'incidente in pochi minuti.

